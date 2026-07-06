कुल्लू-मनाली हाईवे पर पैराग्लाइडर की ‘कैश’ लैंडिंग, बाल-बाल बचा पायलट
कुल्लू घाटी में तब एक बड़ा हादसा टल गया जब लैंडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर पायलट हाइवे पर गिर पड़ा। इस खौफनाक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर पर्यटन के लिए मशहूर कुल्लू घाटी में कुल्लू-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय एक बड़ा हादसा टल गया, जब लैंडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर पायलट हाइवे पर गिर पड़ा। कथित क्रैश लैंडिंग की घटना रविवार बाद दोपहर रायसन-बबेली क्षेत्र की है। पैराग्लाइडर को हल्की चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह पैराग्लाइडर उतारने के प्रयास को लेकर सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर बाद एक पैराग्लाइडर पायलट ने रायसन-बबेली क्षेत्र के पास स्थित एक पहाड़ी से ट्रायल उड़ान भरी थी। उड़ान सामान्य रूप से शुरू हुई, लेकिन नीचे आते समय उसने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडिंग करने की कोशिश की। अंतिम चरण में पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया और पायलट धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। राहत की बात यह रही कि घटना में पैराग्लाइडर को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हाइवे से गुजर रहे अन्य लोगों और वाहनों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने सड़क पर पैराग्लाइडर की लैंडिंग को लेकर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर इस तरह की लैंडिंग जोखिम भरी हो सकती है। कई लोगों ने एडवेंचर गतिविधियों के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है, जिससे भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका न रहे।
कोई मामला नहीं किया गया दर्ज
वीडियो सामने आने के बाद कुल्लू पुलिस ने भी अपने स्तर पर पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच-पड़ताल की। हालांकि, इस घटना को लेकर किसी भी व्यक्ति की ओर से पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत नहीं मिलने के कारण इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
घटना का वीडियो वायरल
कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने बताया कि इस घटना के संबंध में पुलिस को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर इसकी जांच की। उन्होंने लोगों और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों से जुड़े संचालकों से सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की।
नियमों का पालन करना जरूरी
उनका कहना है कि उड़ान और लैंडिंग के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि साहसिक खेलों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
पहले भी हो चुके हैं हादसे
इससे पहले हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे हो चुके हैं। बीते साल दिसंबर माह में कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग स्थल पर हुए हादसे में एक पैराग्लाइडर पायलट की मौत हुई थी। इस हादसे से 2 माह पहले अक्टूबर 2025 में बीड बिलिंग में ही कनाडा की महिला पैराग्लाइडर पायलट की लेंडिंग के दौरान मौत हुई थी। बता दें कि बरसात के मौसम को देखते हुए प्रशासन हर साल 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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