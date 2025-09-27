हिमाचल विश्विद्यालय ने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले छात्रों को दिया गोल्डन चांस, कई फैसले

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने छात्रों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने उन विद्यार्थियों को गोल्डन चांस देने का निर्णय लिया है जो स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शनिवार को कुलपति आचार्य महावीर सिंह की अध्यक्षता में कार्यकारिणी परिषद (ईसी) की साल 2025 की दूसरी नियमित बैठक आयोजित हुई। बैठक में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय उन विद्यार्थियों के हित में लिया गया जो स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे।

अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने बीए, बीएससी, बी. कॉम और शास्त्री पाठ्यक्रमों के छात्रों को ‘गोल्डन चांस’ देने की स्वीकृति प्रदान की। इस फैसले से शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के विद्यार्थी अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद भी छात्रों को 7,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ एक साल का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

शिक्षकों के तबादले पर भी मुहर बैठक में शिक्षकों के तबादले को भी हरी झंडी दी गई। अब विश्वविद्यालय जरूरत पड़ने पर प्राध्यापकों का तबादला कर सकेगा। इसके साथ ही स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के पुराने छात्रों को भी अपनी डिग्री पूरी करने और उपाधि सुधार का एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

इन कोर्सों के छात्रों को मौका विश्वविद्यालय की ओर से प्रभाकर, बीटीए, बीटीटीएम, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीवॉक, बीएचएम के साथ-साथ एमए, एम कॉम, एमएमसी, आचार्य, एमएससी गणित, एमएड, एमए एजुकेशन जैसे स्नातकोत्तर कोर्स और पीजीडीसीए और डीसीए जैसे डिप्लोमा कोर्स के छात्रों को मौका दिया गया है।

गैर-शिक्षक कर्मचारियों को पीएचडी करने की अनुमति ईसी ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने के लिए सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को अनुबंध आधार पर राजस्व मामलों के निपटारे के लिए रखने का भी निर्णय लिया। वहीं गैर-शिक्षक कर्मचारियों को पीएचडी करने की अनुमति भी दी गई है, हालांकि उन्हें शोध कार्य अपने अर्जित अवकाश पर ही करना होगा।