कुछ भी गलत नहीं... एक लड़की से शादी करने वाले भाइयों ने लगाई क्लास, गालिबाजों को करारा जवाब

Himachal Marriage: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक अनोखी शादी आज कल सुर्खियों में है। इस शादी पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, तो कुछ ने समर्थन किया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ने के बाद दोनों भाई सामने आए और अपनी बात रखी।

हिमाचल प्रदेश में दो भाइयों ने एक ही लड़की शादी की है। शादी के बाद से ही दोनों चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग इस शादी के समर्थन में खड़े हैं, तो कई सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया पर गाली भी दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर न तो भाइयों ने, ना ही दुल्हन ने कुछ कहा था। सोशल मीडिया पर बवाल होने के बाद पहली बार दोनों भाई सामने आए, और अपनी बात रखी। इतना ही नहीं गालिबाजों को करारा जवाब भी दिया।

सोशल मीडिया पर रखी बात दरअसल, दोनों भाइयों ने एक साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है, जो कि अब वायरल हो रहा है। वीडियो में कपिल नेगी ने कहा कि हम दोनों भाइयों ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी किया है, वह प्रथा के अनुसार ही है। उन्होंने कहा कि जोड़ीदार प्रथा सदियों पुरानी है, और आगे भी जारी रहेगी। यह प्रथा न तो हमसे शुरू हुई है, न ही हम ही से खत्म होने वाली है। आगे भी जारी रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रथा उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं है। बल्कि उत्तराखंड के जौनसार बवाल में प्रचलित है। यहां पर भी कई शादियों दो दूल्हे वरमाला डालते हैं। वहीं दूसरे भाई ने कहा कि कई राज्यों में जबरदस्ती शादियां होती है, लेकिन हमारी शादी तो सबकी सहमती से हुई है। दोनों भाई ने एक साथ कहा कि उनकी पत्नी और दोनों परिवार, इस शादी से खुश हैं।

गालिबाजों को करारा जवाब दोनों भाइयों ने सोशल मीडिया पर गाली देने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता, क्या करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को आगे बढ़ाएंगे। जिन्हें संस्कारों की जानकारी नहीं, वे ही अनाप-शनाप बोल रहा है। दोनों भाइयों ने आगे कहा कि सबकी सहमति से यह शादी हुई है। परिवार और समाज के लोग खुश हैं। और लोग क्या कह रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता।