PM मोदी के हिमाचल दौरे के बीच दो मेडिकल कॉलेजों को मिली बम की धमकी, क्या मिला?

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाTue, 9 Sep 2025 01:28 PM
भयंकर बाढ़ से तबाह हुए हिमाचल प्रदेश का हाल जानने के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश पहुंच रहे हैं। उनके दौरे के दिन ही हिमाचल प्रदेश के दो मेडिकल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई है। मंडी जिला के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और मेडिकल कॉलेज चंबा में धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया। दोनों अस्पतालों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। मरीजों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बम की धमकी के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा-तफरी का माहौल था। मंडी से क्विक रिस्पांस टीम और बम निरोधक दस्ता भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंच गया है और परिसर की गहन तलाशी जारी है।

तीन बम रखे हैं, सभी को बाहर निकालो

नेरचौक मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. डीके वर्मा की ईमेल पर प्राप्त हुई। ईमेल में लिखा गया है कि मेडिकल कॉलेज में तीन बम रखे गए हैं और सभी को बाहर निकालो। कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अस्पताल परिसर को खाली करवाया और अस्पताल के भीतर जांच चल रही है। इसके बाद अस्पताल में भर्ती करीब 300 मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया।

मरीजों को अस्पताल भवन से दूर पेड़ों की छाया में स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर बैठाया गया। अस्पताल परिसर और पार्किंग में खड़े सभी वाहनों को भी बाहर निकाल दिया गया है। इससे मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच में जुटा हुआ है। अस्पताल में हर वस्तु को जांचा जा रहा है। जांच पूरी होने तक किसी को भी अस्पताल भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

पहले भी कई बार मिल चुकी ऐसी धमकियां

इससे पहले भी राज्य सचिवालय शिमला, मंडी उपायुक्त कार्यालय, और अन्य जिलों के डीसी ऑफिस को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि, कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच ऐसी धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

