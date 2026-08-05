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हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को बड़ी सौगात; कितनी बढ़ गई सेलरी?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इनकी सेलरी में भारी भरकम बढ़ोतरी की है।

Sukhvinder Singh Sukhu
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसरों की सेलरी में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के मासिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह लगभग 78 फीसदी की बढ़ोतरी है।

33,660 से सीधे 60 हजार रुपये बढ़ाई सेलरी

प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि साल 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का वेतन करीब 27 हजार रुपये से बढ़ाकर 33,660 रुपये किया गया था, जो लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि थी। अब मौजूदा सरकार ने उनके वेतन में 33,660 रुपये से सीधे 60 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।

स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद

प्रवक्ता का कहना है कि इस फैसले से विशेषज्ञ डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य वर्गों के लिए भी आर्थिक लाभ बढ़ाए गए हैं।

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पीजी स्टूडेंट का बढ़ाया था स्टाइपेंड

इससे पहले प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की गई थी। प्रथम वर्ष के पीजी विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये, दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये और तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों का 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया गया था। प्रवक्ता का कहना है कि पीजी विद्यार्थी पढ़ाई के साथ मरीजों के इलाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके स्टाइपेंड में वृद्धि की गई।

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बेहतर होंगी चिकित्सा सेवाएं

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उनके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर के वेतन में की गई यह बढ़ोतरी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगी तथा लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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क्या बोले सीएम सुक्खू?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इसके साथ ही डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से प्रदेश के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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