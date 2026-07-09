हिमाचल में खनन पर रोक; कब तक रहेंगी पाबंदियां? सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
हिमाचल प्रदेश में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के कारण खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पाबंदियां सितंबर तक लागू रहेंगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आगे यह भी कहा कि हिमाचल-पंजाब सीमा पर अवैध खनन के मामलों में भी सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां भी शिकायतें मिलती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है और कार्रवाई की जाती है।
क्यों लिया यह फैसला?
हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मॉनसून के कारण हादसों का खतरा रहता है। यही कारण है कि मॉनसून को देखते हुए खनन पर उक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। मंत्री ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार अवैध खनन पर लगातार नजर रखे हुए है। सीमा क्षेत्रों में सामने आने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है और दोष मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
कब तक रहेंगी पाबंदियां?
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, सितंबर तक प्रदेश में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लागू रहेगी। उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना की प्रगति की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना का करीब 15 से 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कुछ टेंडर प्रक्रियाएं अभी पूरी होनी हैं, जिन्हें जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।
बिजली पानी पर कितना हुआ काम? बताया
उन्होंने बताया कि परियोजना क्षेत्र में बिजली व्यवस्था से जुड़ा लगभग 75 प्रतिशत और पानी की व्यवस्था से जुड़ा करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को धनराशि जारी कर दी गई है और परियोजना क्षेत्र तक डबल लेन सड़क बनाई जाएगी।
राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व का विषय
राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आस्था से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। मंदिर किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। कांग्रेस को इस मामले में सवाल पूछने का अधिकार है।
राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा के पास राम के नाम का कोई अधिकार नहीं है और आस्था के मुद्दे पर उठने वाले सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। सनद रहे हाल ही में भाजपा ने कांग्रेस पर राम मंदिर के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला था। भाजपा का कहना था कि यही कांग्रेस है जिसने वर्षों तक भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया जबकि उसके नेता आज राम मंदिर की बातें कर रहे हैं।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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