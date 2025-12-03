हिमाचल में अवैध कब्जाधारी 1,24,870 परिवारों को बचाएगी सुक्खू सरकार, बेघर होने का खतरा

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूबे में अवैध कब्जाधारी माने जा रहे 1,24,870 परिवारों के लिए बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन परिवारों की लड़ाई लड़ेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश में अवैध कब्जाधारी माने जा रहे 1,24,870 परिवारों को बेघर होने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा एलान किया है। बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन परिवारों की लड़ाई सुप्रीमकोर्ट में लड़ेगी और उन्हें राहत दिलाने के लिए नामी वकीलों की टीम खड़ी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित इन परिवारों को हर संभव न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छत छिनने का खतरा मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है और लाखों गरीब परिवारों के सिर से छत छिनने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय में प्रभावी तरीके से पक्ष रखेगी ताकि इन परिवारों को सुरक्षा मिल सके। इससे पहले मूल प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2002-03 में पूर्व भाजपा सरकार ने एक ऐसी नीति लागू की थी, जिसमें अवैध कब्जों को नियमित करने की बात कही गई थी।

बड़ी संख्या में कब्जों का खुलासा इस नीति के बाद रातोंरात 1.60 लाख से अधिक आवेदन सरकार के पास आए और बड़ी संख्या में गैर राजस्व और वन भूमि पर कब्जों का खुलासा हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य की अधिकांश गैर राजस्व भूमि वन क्षेत्र में आती है, इसलिए जब तक केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम (FCA) में संशोधन नहीं करती, तब तक एक बिस्वा जमीन भी किसी को आवंटित नहीं की जा सकती।

BJP पर फोड़ा ठीकरा नेगी ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और इसी कारण आज एक लाख से अधिक परिवारों पर बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए कानून 163-ए को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, इसलिए इस स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

परिवारों के घर बचाने के लिए कदम उठाएगी इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अदालत में इस मामले को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिससे 1.24 लाख से अधिक परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की नीति का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना था जो दशकों से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन गरीब परिवारों के घर बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

645 पटवारियों की भर्ती को मंजूरी विधानसभा में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 645 पटवारियों की भर्ती को मंजूरी दे दी है और इन पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पटवारियों की भारी कमी के कारण सरकार फिलहाल सेवानिवृत्त पटवारियों की सेवाएं ले रही है।

ठियोग में धारा 118 के तहत 16 लोगों द्वारा भूमि खरीद नेगी ने बताया कि ठियोग क्षेत्र में धारा 118 के तहत छूट लेकर 16 लोगों ने जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि 1000 वर्गमीटर से अधिक निर्माण वाले क्षेत्रों में टीसीपी एक्ट लागू होगा, जबकि इससे कम में पंचायतीराज अधिनियम लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होटल निर्माण पर जरूरी शर्तें लगाई जाएंगी।

800 व्यक्तिगत और 250 सामुदायिक मामले मंजूर उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अब तक 800 व्यक्तिगत और 250 सामुदायिक मामलों को स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बहुत सरल कानून है और जमीन का पट्टा पाने के लिए पात्र लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। साथ ही सरकार इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रही है।