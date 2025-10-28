Hindustan Hindi News
Himachal suffered losses of Rs 46000 crore due to natural calamities in 4 years: Report
हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं का कहर, 4 साल में 46000 करोड़ का नुकसान; CM ने जारी की रिपोर्ट

Tue, 28 Oct 2025 08:01 AMPraveen Sharma शिमला, पीटीआई
हिमाचल प्रदेश को पिछले चार सालों में प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण 46,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सोमवार को जारी राज्य मानव विकास रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पहाड़, नदियां, जंगल और ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हैं, जिसके कारण राज्य अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

यह रिपोर्ट पर्यावरण एवं विज्ञान विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मदद से तैयार की गई है। 'हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025: जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण' शीर्षक वाली 256 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले पांच मॉनसून के मौसम में इस तरह की आपदाओं में लगभग 1,700 लोगों की जान चली गई।

रिपोर्ट के अनुसार, अनियमित वर्षा के कारण 70 प्रतिशत पारंपरिक जल स्रोत सूख रहे हैं या दबाव में हैं, जिससे जल संकट गहरा रहा है, जिससे कई गांवों की आबादी कम हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जंगल में आग लगने की घटनाएं भी 2022-2023 में 856 से बढ़कर 2024-25 में 2,580 हो गई हैं।

औसत वार्षिक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1901 से औसत वार्षिक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। सदी के मध्य तक तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन बढ़ते तापमान, अत्यधिक बारिश या बादल फटने, हिमनद झीलों के फटने से बाढ़ (GLOF) और जंगल की आग के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है।

हर साल पीछे हट रहे ग्लेशियर

ग्लेशियर प्रति वर्ष 50 मीटर से अधिक की दर से पीछे हट रहे हैं, जबकि नई हिमनद झीलों के निर्माण ने GLOF के जोखिम को बढ़ा दिया है। अकेले सतलुज बेसिन में हिमनद झीलों की संख्या 2019 में 562 से बढ़कर 2023 में 1,048 हो गई और चिनाब और रावी बेसिन में भी इसी तरह के रुझान देखे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि GLOF का जोखिम कुल्लू और किन्नौर जिलों में सबसे अधिक है।

इसमें कृषि, निर्माण और पर्यटन क्षेत्रों में आर्थिक व्यवधानों का भी आकलन किया गया है और कहा गया है कि राज्य की जलवायु संकट के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

हिमाचल का एचडीआई राष्ट्रीय औसत से अधिक : सुक्खू

सीएम सुक्खू ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट राज्य की प्रगति, लचीलेपन और लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाती है। सुक्खू ने कहा, "यह गर्व की बात है कि मानव विकास रिपोर्ट-2025 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का औसत मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 0.78 है, जो राष्ट्रीय औसत 0.63 से अधिक है।"

हालांकि, जिला स्तर पर जलवायु-समायोजित एचडीआई के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य में समग्र विकास संभावित खतरों के प्रति अधिक लचीला है।

सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गंभीर वैश्विक समस्या के रूप में उभरा है और यदि तत्काल कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, जहां साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत है, जबकि राज्य में गरीबी दर 7 प्रतिशत से कम है। उन्होंने आगे कहा कि शिशु मृत्यु दर घटकर 1,000 जीवित जन्मों पर 21 रह गई है और जीवन प्रत्याशा बढ़कर 72 वर्ष हो गई है।

इस वर्ष मॉनसून के दौरान, हिमाचल प्रदेश को जलवायु परिवर्तन के कारण भारी नुकसान हुआ है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जून से सितंबर तक, राज्य में 47 बादल फटने, 98 अचानक बाढ़ और 148 बड़े भूस्खलन की घटनाएं हुईं और वर्षाजनित घटनाओं में 270 लोगों की मृत्यु हुई।

