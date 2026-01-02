Hindustan Hindi News
प्रोफेसर मुझे छूता था, पीछे पड़ जाता था; हिमाचल में रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने मरने से पहले क्या बताया

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित कॉलेज में 19 साल की छात्रा की रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद मौत हो गई। इस मामले में कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट के आरोप में, जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

Jan 02, 2026 08:02 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित कॉलेज में 19 साल की छात्रा की रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद मौत हो गई। इस मामले में कॉलेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट के आरोप में, जबकि एक प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। छात्रा ने 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद पिता की शिकायत पर गुरुवार को मामला दर्ज किया गया।

यह कार्रवाई पीड़िता के पिता की शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 18 सितंबर, 2025 को तीन सीनियर छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी। साथ ही, उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने और यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। इस घटना से जुड़ा पीड़िता का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो उस समय का है जब उसका इलाज चल रहा था। इसमें अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही है। इस वीडियो में पीड़िता ने बताया है कि उसके साथ क्या हुआ।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला वीडियो में पीड़िता से पूछती है कि प्रोफेसर का नाम क्या है। पीड़िता जवाब देती है अशोक सर। फिर उससे पूछा गया कि प्रोफेसर ने उसके साथ क्या किया तब वह कहती है कि अजीब अजीब हरकते करते थे। पीछे पड़ जाते थे। पीड़िता ने बताया कि प्रोफेसर उसे छूता था और उसकी छाती की तरफ इशारा करता था। उसने कहा, बहुत कुछ बोलते थे। वहीं पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी गहरे सदमे में थी, जिसके कारण पहले शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75, 115(2) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
