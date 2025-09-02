हिमाचल में आपदा के बीच आगे बढ़ गई इस परीक्षा की डेट, CM बोले- तैयारी जारी रखें

सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी मुझे आपके संदेश प्राप्त हुए, जिनमें परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। आपकी भावनाओं और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को स्थगित करके आगे की तिथि में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश इस समय भयानक संकट से गुजर रहा है। मॉनसूनी आफत, भूस्खलन ने पूरे प्रदेश का हाल बदतर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश ने हाईवे और कई सड़कें बंद कर दी हैं। ऊंचाई पर बने घर भूस्खलन से धराशाई हो रहे हैं। हिमाचल में आई भयावह आपदा के बीच सुक्खू सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस (प्रारंभिक) परीक्षा को स्थगित कर उसे आगे की डेट में कराने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। उन्होंने इसे युवाओं की तरफ से ही कई मांग को पूरा करने की बात कही है।

एक्स हैंडल पर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा स्थगित करने की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय भयावह आपदा से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस (प्रारंभिक) परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए परीक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण होता। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी मुझे आपके संदेश प्राप्त हुए, जिनमें परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। आपकी भावनाओं और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को स्थगित करके आगे की तिथि में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी के परिश्रम, समर्पण और भावनाओं का मैं दिल से सम्मान करता हूं। अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें।