स्पीति वैली बनी देश की पहली शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को की मुहर

हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को देश के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। यह मान्यता यूनेस्को की ओर से दी गई है। यह मान्यता हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे मददगार साबित होगी। इस रिपोर्ट में जानें...

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की मशहूर स्पीति वैली को यूनेस्को की ओर से देश के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह उपलब्धि औपचारिक रूप से चीन के हांगझोउ में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित 37वीं अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद (एमएबी-आईसीसी) की बैठक में मिली। इसके साथ अब भारत के पास यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर (एमएबी) नेटवर्क में 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं।

हिमाचल को क्या होंगे लाभ? प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव) अमिताभ गौतम ने कहा कि इस मान्यता के बाद हिमाचल का ठंडा रेगिस्तान वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान को सहयोग मिलेगा। स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए जिम्मेदार इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिशों को नई दिशा मिलेगी।

7,770 वर्ग किलोमीटर का दायरा प्रधान मुख्य अरण्यपाल अमिताभ गौतम के अनुसार स्पीति कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कुल 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 7,591 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण स्पीति वन्यजीव प्रभाग और लाहौल वन प्रभाग के कुछ हिस्से शामिल हैं, जिनमें बारालाचा दर्रा, भरतपुर और सरचू क्षेत्र (179 वर्ग किलोमीटर) आते हैं।

हिमालय की खास जगह यह क्षेत्र 3,300 से 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारतीय हिमालय के ट्रांस-हिमालय जैव-भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। रिजर्व को तीन हिस्सों में बांटा गया है- 2,665 वर्ग किलोमीटर कोर जोन, 3,977 वर्ग किलोमीटर बफर जोन और 1,128 वर्ग किलोमीटर ट्रांजिशन जोन। इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल आर्द्रभूमि और सरचू के मैदान शामिल हैं।

इस वजह से खास उन्होंने कहा कि यह शीत मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र अपनी विषम जलवायु और नाजुक मिट्टी की वजह से विशेष है। यहां 655 औषधीय और स्थानीय जड़ी-बूटियों, 41 झाड़ियों और 17 वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 14 स्थानिक और 47 औषधीय पौधे शामिल हैं। यह पौधे पारंपरिक सोवारिग्पा/आमची चिकित्सा पद्धति में उपयोग होते हैं।

इन जीवों का है निवास यहां 17 स्तनपायी और 119 पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। हिम तेंदुआ इस क्षेत्र का प्रमुख वन्यजीव है, जबकि तिब्बती भेड़िया, लाल लोमड़ी, आइबेक्स, नीली भेड़, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल और बेयर्ड गिद्ध यहां की प्रमुख प्रजातियां हैं। यह घाटी 800 से अधिक नीली भेड़ों का भी प्राकृतिक घर है।

क्या बोले सीएम सुक्खू? मुख्यमंत्री सुखविंदर डींग सुक्खू ने कहा है कि स्पीति की अनूठी पारिस्थितिकी, जलवायु, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के जीवन और उनके प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को मान्यता मिलना गर्व की बात है। राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए हिमाचल की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर और नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।