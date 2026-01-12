Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal solan arki market huge fire killed many including 8 year old child cm sukhu gave enquiry order
सोलान के अर्की बाजार में लगी आग से अब तक 3 की मौत, CM सुक्खू ने दिए जांच के आदेश

सोलान के अर्की बाजार में लगी आग से अब तक 3 की मौत, CM सुक्खू ने दिए जांच के आदेश

संक्षेप:

Solan Fire News: मृतक बच्चे की पहचान बिहार निवासी प्रियांश के रूप में हुई है। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आग तड़के करीब 2.45 बजे शुरू हुई थी।

Jan 12, 2026 06:03 pm ISTUtkarsh Gaharwar सोलन, पीटीआई
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के सोलन के अर्की बाजार में देर रात लगी आग ने अब तक 3 जिंदगियां लील ली हैं। पहले 8 साल की बच्ची की मौत की खबर थी और कई लापता थे। अब ताजा अपडेट के अनुसार, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार देर रात लगी इस आग ने कई दुकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन को आशंका है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के अनुसार, घटनास्थल से अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतक बच्चे की पहचान बिहार निवासी प्रियांश के रूप में हुई है। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आग तड़के करीब 2.45 बजे शुरू हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि आग पहले एक लकड़ी की इमारत में लगी और फिर तेजी से आसपास की इमारतों में फैल गई।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उपायुक्त को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अर्की के विधायक संजय अवस्थी, जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 10 से 15 दुकानों और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है।

अलावा, उन्होंने जानकारी दी कि नेपाल के रहने वाले कुछ स्थानीय लोग भी लापता हैं और उन्हें खोजने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अवस्थी ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग बुझाने के लिए अर्की, सोलन, नालागढ़ और शिमला के बालूगंज से दमकल की गाड़ियाँ बुलाई गई थीं। साथ ही अंबुजा प्लांट से भी मदद ली गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।