सोलान के अर्की बाजार में लगी आग से अब तक 3 की मौत, CM सुक्खू ने दिए जांच के आदेश

हिमाचल प्रदेश के सोलन के अर्की बाजार में देर रात लगी आग ने अब तक 3 जिंदगियां लील ली हैं। पहले 8 साल की बच्ची की मौत की खबर थी और कई लापता थे। अब ताजा अपडेट के अनुसार, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार देर रात लगी इस आग ने कई दुकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन को आशंका है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के अनुसार, घटनास्थल से अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं।

मृतक बच्चे की पहचान बिहार निवासी प्रियांश के रूप में हुई है। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आग तड़के करीब 2.45 बजे शुरू हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि आग पहले एक लकड़ी की इमारत में लगी और फिर तेजी से आसपास की इमारतों में फैल गई।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उपायुक्त को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अर्की के विधायक संजय अवस्थी, जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 10 से 15 दुकानों और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है।