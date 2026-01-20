हिमाचल में बदलेगा मौसम; 22-23 को बारिश-भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट, अंधड़-बिजली के भी आसार

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क दौर के बाद मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 22 व 23 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क दौर के बाद मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 22 व 23 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें 22 जनवरी को अंधड़ और बिजली गिरने तथा 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी प्रमुख है।

विभाग के अनुसार, 22 से 26 जनवरी तक मौसम सामान्य नहीं रहेगा और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) अधिक सक्रिय होगा। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले व मध्यम क्षेत्रों में अच्छी बारिश की आशंका है। ऐसे में लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है, क्योंकि खराब मौसम के दौरान भूस्खलन, सड़कों के अवरुद्ध होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना रहती है।

ड्राई स्पेल समाप्त होगा मौसम विभाग का कहना है कि इससे बीते कई हफ्तों से चला आ रहा ड्राई स्पेल समाप्त होगा, जो खासतौर पर मैदानी इलाकों में चिंता का कारण बना हुआ था, जहां पिछले करीब तीन महीनों से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं और गेहूं की फसल नुकसान के कगार पर पहुंच गई है।

खास बात यह है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने पर शिमला और मनाली में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी हो सकती है। अब तक राजधानी शिमला सहित आसपास के प्रमुख हिल स्टेशनों कुफरी और नारकंडा से बर्फ पूरी तरह गायब है। जनवरी के तीसरे सप्ताह तक पहली बर्फबारी न होना पर्यटन और स्थानीय कारोबार दोनों के लिए असामान्य माना जा रहा है।

निचले जिलों में कोल्ड वेव की स्थिति दर्ज इस बीच सूखी ठंड का असर प्रदेश में पहले ही बढ़ चुका है और निचले जिलों बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में कोल्ड वेव की स्थिति दर्ज की गई है, जबकि शिमला सहित कई क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचे इलाकों में कहीं भी बर्फबारी दर्ज नहीं की गई और आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। शिमला में सुबह से धूप खिली रही, हालांकि तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है और राज्य का औसत तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है।

ताबो रहा सबसे ठंडा क्षेत्र तापमान पर नजर डालें तो सबसे ठंडा क्षेत्र लाहौल स्पीति जिला का ताबो रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद लाहौल स्पीति के ही कुकुमसेरी माइनस 6.9, कल्पा माइनस 3.2, रिकांगपिओ माइनस 0.1 और नारकंडा 0.1 डिग्री पर रहा, जबकि अन्य प्रमुख स्थानों में मनाली 2.6, हमीरपुर 2.6, मंडी 3.2, सोलन 1.8, भुंतर 1.8, शिमला 4.5, सुंदरनगर 2.5, ऊना 5.0, बिलासपुर 5.0, नाहन 5.7, धर्मशाला 6.2, पालमपुर 3.5, कांगड़ा 5.0, कुफरी 1.8, चौपाल 3.3, कसौली 6.5, पांवटा साहिब 9.0, सराहन 7.4, देहरा गोपीपुर 6.0 और नेरी 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।