Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal snowfall rain yellow alert western disturbance active
हिमाचल में बदलेगा मौसम; 22-23 को बारिश-भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट, अंधड़-बिजली के भी आसार

हिमाचल में बदलेगा मौसम; 22-23 को बारिश-भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट, अंधड़-बिजली के भी आसार

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क दौर के बाद मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 22 व 23 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।  

Jan 20, 2026 11:39 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क दौर के बाद मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने 22 व 23 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें 22 जनवरी को अंधड़ और बिजली गिरने तथा 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी प्रमुख है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विभाग के अनुसार, 22 से 26 जनवरी तक मौसम सामान्य नहीं रहेगा और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) अधिक सक्रिय होगा। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और निचले व मध्यम क्षेत्रों में अच्छी बारिश की आशंका है। ऐसे में लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है, क्योंकि खराब मौसम के दौरान भूस्खलन, सड़कों के अवरुद्ध होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना रहती है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट ध्यान दें! ऊंचाई वाले इलाकों में सख्त एडवाइजरी

ड्राई स्पेल समाप्त होगा

मौसम विभाग का कहना है कि इससे बीते कई हफ्तों से चला आ रहा ड्राई स्पेल समाप्त होगा, जो खासतौर पर मैदानी इलाकों में चिंता का कारण बना हुआ था, जहां पिछले करीब तीन महीनों से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं और गेहूं की फसल नुकसान के कगार पर पहुंच गई है।

खास बात यह है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने पर शिमला और मनाली में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी हो सकती है। अब तक राजधानी शिमला सहित आसपास के प्रमुख हिल स्टेशनों कुफरी और नारकंडा से बर्फ पूरी तरह गायब है। जनवरी के तीसरे सप्ताह तक पहली बर्फबारी न होना पर्यटन और स्थानीय कारोबार दोनों के लिए असामान्य माना जा रहा है।

निचले जिलों में कोल्ड वेव की स्थिति दर्ज

इस बीच सूखी ठंड का असर प्रदेश में पहले ही बढ़ चुका है और निचले जिलों बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में कोल्ड वेव की स्थिति दर्ज की गई है, जबकि शिमला सहित कई क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचे इलाकों में कहीं भी बर्फबारी दर्ज नहीं की गई और आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। शिमला में सुबह से धूप खिली रही, हालांकि तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है और राज्य का औसत तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है।

ताबो रहा सबसे ठंडा क्षेत्र

तापमान पर नजर डालें तो सबसे ठंडा क्षेत्र लाहौल स्पीति जिला का ताबो रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद लाहौल स्पीति के ही कुकुमसेरी माइनस 6.9, कल्पा माइनस 3.2, रिकांगपिओ माइनस 0.1 और नारकंडा 0.1 डिग्री पर रहा, जबकि अन्य प्रमुख स्थानों में मनाली 2.6, हमीरपुर 2.6, मंडी 3.2, सोलन 1.8, भुंतर 1.8, शिमला 4.5, सुंदरनगर 2.5, ऊना 5.0, बिलासपुर 5.0, नाहन 5.7, धर्मशाला 6.2, पालमपुर 3.5, कांगड़ा 5.0, कुफरी 1.8, चौपाल 3.3, कसौली 6.5, पांवटा साहिब 9.0, सराहन 7.4, देहरा गोपीपुर 6.0 और नेरी 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।