हिमाचल में अर्की के बाद अब सिरमौर में आग का कहर, एक परिवार के 6 लोग जिंदा जले

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में 12 जनवरी की अल सुबह हुए भीषण अग्निकांड की भयावह यादें अभी ताजा ही थीं कि अब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अर्की में उस हादसे में दस लोगों के जिंदा जलने की पुष्टि हुई थी, जिनमें से एक शव बरामद किया गया है, जबकि अन्य लापता लोगों के अवशेष लगातार मिल रहे हैं। इसी बीच अब सिरमौर जिले के नौहराधार क्षेत्र में आग ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। इस हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।

सिरमौर जिले की रेणुका विधानसभा के अंतर्गत संगड़ाह उपमंडल की नौहराधार तहसील में आने वाले घंडूरी पंचायत के तलंगना (तेलागना) गांव में बीती रात एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई। यह मकान मोहन लाल का बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त घर में करीब सात लोग मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि 4 लोगों के जिंदा जलने की पुष्टि हुई है। मृतकों में एक महिला और तीन बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब ढाई बजे अचानक घर से धुआं और आग की लपटें उठती दिखीं। गांव दूरदराज का इलाका है और मकान लकड़ी का बना हुआ था। इससे आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। घर के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर आग बुझाने और लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे असहाय नजर आए।

हादसे की सूचना तड़के पुलिस और प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत दल मौके के लिए रवाना हुए। आग पर काबू पाने के बाद जब मलबे की तलाशी ली गई, तो चार लोगों के जिंदा जलने की पुष्टि हुई। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। जानकारी के मुताबिक शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र के निवासी 42 वर्षीय लोकेंद्र अपने परिवार के साथ ससुराल आए हुए थे। हादसे के वक्त पूरा परिवार इसी मकान में सो रहा था। लोकेंद्र को घायल अवस्था में पहले नौहराधार लाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते सोलन अस्पताल रेफर किया गया है। प्रशासन के अनुसार दो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

नौहराधार के तहसीलदार ने बताया कि उन्हें सुबह करीब आठ बजे इस घटना की सूचना मिली। इसके बाद वे तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या सर्दी से बचाव के लिए घर के भीतर सुलगती अंगीठी मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

इस बीच रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ग्राम पंचायत घंडूरी के गांव तलंगना में बीती रात आग लगने से लोगों की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। विधायक ने प्रशासन को आगजनी की घटना की तुरंत जांच करने और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि वे स्वयं दिल्ली से रवाना होकर आज ही घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मिलेंगे।

इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सर्दियों के मौसम में अंगीठी या आग जलाने के बाद सोने से पहले उसे पूरी तरह बुझा दें और गैस सिलेंडर को बंद करें ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके।