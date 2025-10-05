himachal shimla kangra two accidents hrtc bus break fail car fallen in ditch one man died full details हिमाचल में दो घटनाएं, शिमला में बस का ब्रेक फेल, कांगड़ा में खाई में गिरी कार, युवक की मौत, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल में दो घटनाएं, शिमला में बस का ब्रेक फेल, कांगड़ा में खाई में गिरी कार, युवक की मौत

राजधानी शिमला से धर्मशाला जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस रविवार सुबह एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गई, जबकि कांगड़ा जिले के जसूर में एक कार गहरी खाई में गिर गई और इसमें एक युवक की मौत हो गई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 5 Oct 2025 05:23 PM
हिमाचल प्रदेश में रविवार को सड़क हादसों की दो अलग-अलग घटनाओं ने एक ओर राहत और दूसरी ओर दर्दनाक क्षणों को जन्म दिया। राजधानी शिमला से धर्मशाला जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस रविवार सुबह एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गई, जबकि कांगड़ा जिले के जसूर में एक कार गहरी खाई में गिर गई और इसमें एक युवक की मौत हो गई।

शिमला की घटना की जानकारी के अनुसार बस सुबह 9:40 बजे आईएसबीटी शिमला से कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला के लिए रवाना हुई थी। करीब 10:30 बजे शिमला से लगभग 17 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र घनाहट्टी के पास बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। अचानक बढ़ती रफ्तार के बावजूद चालक ने पूरी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई करते हुए बस को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रोक दिया। बस में उस समय 25 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे के बावजूद कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। बस के भीतर कुछ देर अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन चालक की समझदारी ने बड़ी दुर्घटना टाल दी। हादसे की सूचना मिलने पर एचआरटीसी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बस की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ब्रेक फेल होना ही हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।

वहीं कांगड़ा जिले के नूरपुर उपमंडल के जसूर में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जसूर–तलवाड़ा सड़क पर जसूर सिनेमा हॉल के पास कार नंबर HP-46-0590 अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कमनाला गांव के अनूप पुत्र हरी सिंह जसूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अनूप अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था और पिता की बीमारी के कारण परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी।

हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया। रविवार सुबह मछली भवन गांव के कुछ लोगों ने खाई में गिरी कार देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खाई से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल नूरपुर में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। डीएसपी नूरपुर चंद्र पाल सिंह ने बताया कि कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की बात सामने आई है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News

