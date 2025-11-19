हरियाणा की लड़की से शिमला में रेप, शादी के नाम पर दिल्ली के लड़के ने लूटी इज्जत

संक्षेप: ढली पुलिस ने यह केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 3(5) के तहत दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया है कि युवती का दिल्ली निवासी अक्षत से प्रेम संबंध था। दोनों 9 सितंबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक ढली में साथ रहे। युवती ने आरोप लगाया है कि 21 सितंबर को अक्षत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

राजधानी शिमला में हरियाणा की एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी दिल्ली का मूल निवासी है। युवती की शिकायत के अनुसार वह पिछले दो महीनों से अपने प्रेमी के साथ शिमला शहर के ढली क्षेत्र में रह रही थी, लेकिन इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई जिसने उसकी मानसिक स्थिति को गहरा आघात पहुंचाया। अब प्रेमी की ओर से शादी से इनकार किए जाने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

पीड़िता का कहना है कि अक्षत ने उससे शादी का वादा किया था। लेकिन अब अक्षत शादी से साफ इंकार कर रहा है। इससे पीड़िता भावनात्मक रूप से टूट गई है और उसका मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।