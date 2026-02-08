Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Shimla district Boileauganj Police Station major manipulation in criminal records uncovered
हिमाचल : शिमला के बोइलेउगंज थाने के क्रिमिनल रिकॉर्ड में बड़ी हेराफेरी का खुलासा

हिमाचल : शिमला के बोइलेउगंज थाने के क्रिमिनल रिकॉर्ड में बड़ी हेराफेरी का खुलासा

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आपराधिक रिकॉर्ड के दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि बोइलेउगंज थाना में 71 गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ी फाइलें कथित तौर पर सालों तक दबाकर रखी गईं।

Feb 08, 2026 10:10 am ISTPraveen Sharma शिमला, वार्ता
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आपराधिक रिकॉर्ड के दस्तावेजों से कथित छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि बोइलेउगंज थाना में 71 गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़ी फाइलें कथित तौर पर सालों तक दबाकर रखी गईं। यह मामला हाल ही में तब सामने आया, जब एक पुलिस अधिकारी ने अपने प्रमोशन के फायदे न मिलने के बारे में शिकायत दर्ज कराई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 71 केस फाइलें नहीं मिल रही हैं। इनमें राजिंदर भान की प्रमोशन से जुड़े रिकॉर्ड भी शामिल थे, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल के दौरान शिमला पुलिस अधीक्षक (एसपी) मुख्यालय से रिटायर हुए थे।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में अफसरों को इंटरनेट के लिए भी पैसा मिलेगा, सरकार ने नियम बदले

देरी के आधार पर अधिकतर मामले खारिज

कानूनी तौर पर तय समय सीमा के अंदर आरोपपत्र दायर नहीं करने के कारण इनमें से अधिकतर मामलों को अदालत ने बहुत ज्यादा देरी के आधार पर खारिज कर दिया। कथित तौर पर दबाए गए मामलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत गंभीर अपराध, साथ ही मारपीट से जुड़े अपराध के रिकॉर्ड शामिल हैं।

जांच के दौरान, पुलिस अधिकारियों ने थाने के अंदर एक बॉक्स से कई केस फाइलें बरामद कीं, जो पहले के दावों के उलट थीं कि रिकॉर्ड अदालत को भेज दिए गए हैं। यह मामला सबसे पहले 2021 में एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत के बाद सामने आया था, लेकिन उस समय कोई खास कार्रवाई नहीं की गई थी।

2023 में विभागीय जांच को बनाई गई कमेटी

वर्ष 2023 में जब यह मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा तो एक विभागीय कमेटी बनाई गई और औपचारिक जांच शुरू की गई। जांच में कई आपराधिक मामलों में बड़े पैमाने पर लापरवाही का पता चला। वरिष्ठ अधिकारी यह देखकर हैरान रह गए कि जिन फाइलों को आधिकारिक तौर पर ‘कोर्ट भेजा गया’ के रूप में दर्ज किया गया था, वे वास्तव में कभी न्यायपालिका तक नहीं पहुंचीं, जिससे स्टेशन पर आंतरिक जवाबदेही और रिकॉर्ड प्रबंधन के बारे में गंभीर सवाल उठे।

ये भी पढ़ें:2 एयरपोर्ट और 9 हेलीपैड की पहचान, UDAN योजना के तहत हिमाचल को बड़ी सौगात

जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने जल्दबाजी में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी कीं और पेंडिंग चार्जशीट दायर कीं। हालांकि, कोर्ट ने बिना वजह सालों की देरी पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकांश आरोपपत्र को खारिज कर दिया।

मामला फिलहाल डीजीपी के पास लंबित

शिमला के पूर्व पुलिस प्रमुख संजीव गांधी ने कहा कि यह मामला फिलहाल पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पास लंबित है, जिनकी मंजूरी रिकॉर्ड छिपाने में लापरवाह पाए गए अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य मंजूरी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इस बीच, जांच जारी रहने के कारण संबंधित अवधि के दौरान बोइलेउगंज थाना में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिकाओं और इरादों की बारीकी से जांच की जा रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।