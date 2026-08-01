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हिमाचल के शिमला से मनाली तक 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, 3 लोग हुए घायल

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल के शिमला से लेकर मनाली तक आज हुए दो सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों हादसों में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। पहला हादसा कुल्लू जिले के मनाली में हुआ, जहां एक जिम्नी वाहन सड़क से करीब 20 फुट नीचे मनालसु नाले में जा गिरा। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के कुपवी क्षेत्र में क्रिकेट खेलकर लौट रहे एक युवक की कार गहरी ढलान में गिर गई, जिसमें चालक की जान चली गई। दोनों मामलों में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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मनाली में जिम्नी वाहन नाले में गिरा, दो की मौत, 3 घायल

पुलिस के अनुसार मनाली के ओल्ड मनाली स्थित क्लब हाउस के पास यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही थाना मनाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि काले रंग की जिम्नी (एचपी-26ए-0011) वशिष्ठ से मनाली की ओर आ रही थी। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर करीब 20 फुट नीचे मनालसु नाले में जा गिरा। वाहन में पांच लोग सवार थे। हादसे में चालक रोहित कुमार (32), निवासी जिला मंडी और करुण बौद्ध (35), निवासी बजौरा, जिला कुल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वाहन में सवार विवेक (30), नरेश कुमार (28) और उर्मिला (22) घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव मनाली अस्पताल के शवगृह में रखे गए हैं। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। थाना मनाली में एफआईआर बीएनएस की धारा 281 और 125(क) में मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण चालक का वाहन पर नियंत्रण खो देना और लापरवाही से वाहन चलाना माना गया है। मामले की जांच जारी है।

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युवक की कार खाई में गिरी, चालक की मौत

शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के कुपवी क्षेत्र में शुक्रवार शाम कंडा बनाह के पास एक अन्य सड़क हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार यह मामला कंडा बनाह निवासी दलवीर सिंह के बयान पर दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि गांव के कुछ युवक क्रिकेट खेलकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव कुजाह निवासी 26 वर्षीय प्रकाश ने कंडा बनाह स्कूल के पास खड़ी अपनी कार को पीछे किया। इस दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गहरी ढलान में जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालकर कुपवी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 281 और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण हुई प्रतीत होती है। मामले की जांच जारी है। इसी बीच लगातार बारिश के कारण चंबा-तीसा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों से रात के समय इस मार्ग पर यात्रा करने से बचने की अपील की गई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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