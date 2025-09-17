नीला आसमान, खिलेगी धूप; हिमाचल में इस तारीख से मिलेगी मॉनसूनी आफत से राहत

पिछले 24 घंटों में बिलासपुर, बंगाणा और कसौली में 40-40 मिमी, नैना देवी में 30 मिमी, जबकि मंडी और पालमपुर में 20-20 मिमी बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग ने 19 और 20 सितम्बर को मैदानी व मध्यवर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है।

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी मॉनसूनी बारिश से अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 21 सितम्बर से शिमला सहित कई जिलों में धूप खिलनी शुरू हो जाएगी और राज्य के मध्यवर्ती व पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। फिलहाल पिछले दिनों हुई भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के कई स्थानों पर जनजीवन अभी भी प्रभावित है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार सुबह तक 2 नेशनल हाइवे और 572 सड़कें बंद रहीं, जिनमें अकेले मंडी जिले की 229 सड़कें शामिल हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए हिमाचल प्रदेश को बड़ी मदद दी है। वित्त मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की दूसरी किस्त के रूप में हिमाचल को 198.88 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

हालांकि मौसम विभाग ने 19 और 20 सितम्बर को मैदानी व मध्यवर्ती इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है, लेकिन 21 से 23 सितम्बर तक अधिकांश इलाकों में धूप खिलने की संभावना है। इस बार के मॉनसून ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 419 लोगों की मौत हुई है, 479 घायल हुए हैं और 45 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा 66 मौतें मंडी जिले में दर्ज की गई हैं। कांगड़ा में 57, चंबा में 50, शिमला में 47, कुल्लू में 44, सोलन में 32, किन्नौर में 30, उना में 27, सिरमौर में 21, बिलासपुर में 20, हमीरपुर में 16 और लाहौल-स्पीति में नौ लोगों की मौत हुई है।

मॉनसून सीजन में 1521 मकान पूरी तरह ढह गए और 6789 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मवेशियों और पोल्ट्री में भी भारी हानि हुई है। सरकारी आकलन के अनुसार हिमाचल को अब तक 4593 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 2803 करोड़ का नुकसान हुआ है। जलशक्ति विभाग को 1413 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 1394 करोड़ की क्षति पहुंची है। राज्य में अब तक 145 भूस्खलन, 98 फ्लैश फ्लड और 46 बादल फटने की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं।