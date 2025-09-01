Himachal received the highest rainfall in August in the last 76 years हिमाचल में अगस्त की बारिश ने तोड़ा 76 साल का रिकॉर्ड, सामान्य से कितनी अधिक दर्ज हुई वर्षा?, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल प्रदेश न्यूज़

हिमाचल प्रदेश में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है। इस अगस्त में हिमाचल ने बीते 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की है। शिमला मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 76 वर्षों में सबसे ज़्यादा बारिश वाला अगस्त महीना रहा।

Ratan Gupta पीटीआई, शिमलाMon, 1 Sep 2025 07:31 PM
हिमाचल प्रदेश में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है। इस अगस्त में हिमाचल ने बीते 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की है। शिमला मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 76 वर्षों में सबसे ज़्यादा बारिश वाला अगस्त महीना रहा। इस महीने में 431.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 1949 के बाद से सबसे ज़्यादा है।

स्थानीय मौसम कार्यालय के मुताबिक अगस्त में 256.8 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 431.3 मिमी बारिश हुई। आंकड़ों को और सरल करें तो इस बार 68 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ये आंकड़े 1901 में रिकॉर्ड होना शुरू हुए थे। इसके बाद से यह साल 1901 से अब तक का नौवां सबसे ज्यादा बारिश वाला अगस्त रहा। वहीं 1949 के बाद पहली बार अगस्त माह में इतनी अधिक वर्षा दर्ज हुई है।

25 और 26 अगस्त को दो दिन मानसून की सक्रियता ज़ोरदार रही है। इस दौरान मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और चंबा ज़िलों से भारी तबाही की खबरें सामने आईं थीं।मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में मानसून पाँच दिनों तक कमज़ोर रहा और बाकी दिन सामान्य रहा।

बारिश के आंकड़ों को देखें तो अगस्त में चार ज़िलों - कुल्लू (165 प्रतिशत), शिमला (123 प्रतिशत), ऊना (119 प्रतिशत) और सोलन (118 प्रतिशत) में 100 फीसदी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं चंबा, बिलासपुर और किन्नौर ज़िलों में यह 85 से 93 फीसदी के बीच बारिश दर्ज की गई है।

मौसम विभाग ने मंगलवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर ज़िलों में अलग-अलग जगहों पर 'बेहद भारी' बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भूस्खलन, अचानक बाढ़, ज़मीन धंसने, जलभराव और जलाशयों के उफान पर होने की चेतावनी भी दी है।मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि सितंबर में राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का भी अनुमान है।

Himachal Pradesh News Rain IMD

