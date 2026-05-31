हिमाचल में मौसम एक हफ्ते तक रहेगा खराब, 3 और 4 जून को किन जिलों में येलो अलर्ट?
Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में एक हफ्ते तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। बारिश कारण मैदानी इलाकों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का ताजा अपडेट…
हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज अगले एक हफ्ते तक बदला हुआ रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 6 जून तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। खासतौर पर 3 और 4 जून को कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। लगातार बादल छाए रहने और बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है जबकि पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है।
कहां कितनी बारिश?
पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 50 मिलीमीटर बारिश बिलासपुर जिले के नैना देवी में हुई। इसके अलावा शिमला जिले के सराहन में 28.5 मिलीमीटर, पांवटा साहिब में 20.4 मिलीमीटर, ऊना में 20.0 मिलीमीटर, बिलासपुर में 18.4 मिलीमीटर, कसौली में 18.0 मिलीमीटर और जुब्बड़हट्टी में 13.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुंदरनगर में 7.9 मिलीमीटर तथा अन्य कई क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई।
ओले भी गिरे
इस दौरान शिमला, जुब्बड़हट्टी, सुंदरनगर, कांगड़ा, मुरारी देवी और जोत क्षेत्र में गरज-चमक और बिजली कड़कने की घटनाएं दर्ज की गईं। हालांकि कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। रविवार को भी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे सेब और अन्य गुठलीदार फलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है।
चोटियों पर हिमपात
हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रंखलाओं पर हल्का हिमपात भी दर्ज किया गया, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बना रह सकता है।
3 और 4 जून को इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है।
शिमला और मनाली फिर से ठंड का एहसास
बारिश और बादलों की वजह से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले ऊना और पांवटा साहिब जैसे क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब इन इलाकों का तापमान करीब 10 से 15 डिग्री तक नीचे आ चुका है। निचले क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप कम हुआ है, जबकि पर्यटन स्थलों शिमला और मनाली में लोगों को फिर से ठंड का एहसास होने लगा है।
कहां कितना तापमान?
हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात करें तो जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद केलांग में 7.0 डिग्री, कुफरी में 8.6 डिग्री, कल्पा में 9.0 डिग्री, ताबो में 9.5 डिग्री, मनाली में 11.1 डिग्री, शिमला और भरमौर में 12.0-12.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 12.5 डिग्री, सराहन में 13.9 डिग्री, सियोबाग में 14.5 डिग्री, सोलन में 15.0 डिग्री, नाहन में 15.9 डिग्री, भुंतर और पालमपुर में 16.5 डिग्री तथा धर्मशाला में 16.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
ऊना सबसे गर्म
रविवार को अधिकतम तापमान में ऊना सबसे गर्म स्थान रहा, जहां 33.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद हमीरपुर के नेरी में 32.6 डिग्री, मंडी में 31.4 डिग्री, बरठीं में 29.9 डिग्री, भुंतर में 29.5 डिग्री, चंबा में 29.4 डिग्री, सुंदरनगर में 29.3 डिग्री, कांगड़ा में 29.2 डिग्री, धर्मशाला में 28.0 डिग्री, नाहन में 26.4 डिग्री, सोलन में 25.5 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 24.2 डिग्री, ताबो में 21.3 डिग्री, शिमला में 21.6 डिग्री, मनाली में 21.2 डिग्री, केलांग में 18.7 डिग्री, कल्पा में 15.1 डिग्री और कुफरी में 14.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
अगले एक हफ्ते जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। लगातार बादल छाए रहने और बारिश होने से फिलहाल भीषण गर्मी लौटने की संभावना कम है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को अगले कुछ दिनों तक ठंडे मौसम का सामना करना पड़ सकता है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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