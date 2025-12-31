Hindustan Hindi News
बदल गया हिमाचल प्रदेश का मौसम, इन जिलों में हुई बर्फबारी; नए साल पर शिमला-मनाली में भी होगा स्नोफाल

बदल गया हिमाचल प्रदेश का मौसम, इन जिलों में हुई बर्फबारी; नए साल पर शिमला-मनाली में भी होगा स्नोफाल

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने नए साल पर हिमाचल प्रदेश के शिमला-मनाली में बर्फबारी को लेकर अपडेट दिया है।

Dec 31, 2025 02:07 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Weather: नए साल से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही राज्य के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इससे ठंड में तेजी से इजाफा हुआ है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के रिहायशी इलाकों में बीती रात से हिमपात जारी है और कुकुमसेरी में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है और तापमान शून्य से नीचे चला गया है। किन्नौर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिर रही है। शिंकुला दर्रा, बारालाचा ला और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात से ऊंचे इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उधर, हिल स्टेशनों शिमला, कुफरी और मनाली में घने बादल छाए हुए हैं और यहां भी बर्फबारी की प्रबल संभावना बन गई है। इससे दिसंबर में सीजन की पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों और सैलानियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, मनाली और आसपास के पर्यटन स्थलों में पहुंचे हैं और बर्फ गिरने की आस में मौसम पर नजर बनाए हुए हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज और कल नए साल के पहले दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि 2 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमपात हो सकता है। 3 और 4 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 5 और 6 जनवरी को एक बार फिर बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। विभाग ने अगले तीन दिनों तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं 2 से 4 जनवरी के बीच निचले और मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। आज सुबह बिलासपुर में कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 250 मीटर, पांवटा साहिब में 500 मीटर और सुंदरनगर में 800 मीटर दर्ज की गई।

बारिश और बर्फबारी ना होने से किसान परेशान

लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बन गई थी। ऐसे में किसान और बागवान भी इस मौसम परिवर्तन से राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

तापमान की बात करें तो लाहौल-स्पीति के ताबो और कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 8.7, कुफरी में 7.1, मनाली में 6.7, सुंदरनगर में 4.8, भुंतर में 5.1, कल्पा में 2.1, धर्मशाला में 6.8, ऊना में 7.0, नाहन में 7.0, पालमपुर में 7.0, सोलन में 5.2, कांगड़ा में 7.8, मंडी में 6.2, बिलासपुर में 6.9, हमीरपुर में 6.6, जुब्बड़हट्टी में 10.0, नारकंडा में 5.0, बरमौर में 7.3, रिकांगपिओ में 4.5, बरथीं में 6.1, कसौली में 10.9, पांवटा साहिब में 10.0, सराहन में 5.0, देहरा गोपीपुर में 8.0 और बजौरा में 6.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मैदानी जिलों कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

