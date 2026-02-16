हिमाचल में फरवरी में ही बढ़ी तपिश, बारिश-बर्फबारी के आसार कम; IMD अपडेट्स
मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है, जबकि राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस समय के सामान्य तापमान से करीब 5.2 डिग्री ज्यादा है।
हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम के बीच दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और कई इलाकों में फरवरी के मध्य में ही मौसम अपेक्षाकृत गर्म महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है, जबकि राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस समय के सामान्य तापमान से करीब 5.2 डिग्री ज्यादा है।
प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी दिन के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। ऊना में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा, जबकि मंडी में 26.2 डिग्री, कांगड़ा में 25.5 डिग्री, सुंदरनगर और बरठीं में 25.1 डिग्री, भुंतर में 25.0 डिग्री, नाहन और सोलन में 24.0 डिग्री, धर्मशाला में 22.0 डिग्री तथा मनाली में 17.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। जुब्बड़हट्टी में अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री, कसौली में 17.2 डिग्री, कल्पा में 15.2 डिग्री, नेरी में 27.4 डिग्री और ताबो में 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में यह बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों से जारी शुष्क मौसम और साफ आसमान के कारण हो रही है। रात के तापमान की बात करें तो कई स्थानों पर अभी भी ठंड का असर बना हुआ है। शिमला में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री, सुंदरनगर में 6.2 डिग्री, भुंतर में 5.0 डिग्री, धर्मशाला में 7.0 डिग्री, ऊना में 7.8 डिग्री, नाहन में 9.8 डिग्री, सोलन में 4.2 डिग्री, मनाली में 2.2 डिग्री, मंडी में 7.2 डिग्री और कांगड़ा में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ज्यादा बनी हुई है, जहां कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 8.6 डिग्री और ताबो में माइनस 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा देहरा गोपीपुर में 12.0 डिग्री, पांवटा साहिब में 10.0 डिग्री, नेरी में 11.4 डिग्री, बरठीं में 5.5 डिग्री और कसौली में 8.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और 22 फरवरी तक बारिश या बर्फबारी की कोई व्यापक संभावना नहीं है। हालांकि 18 फरवरी को ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है, लेकिन इसका असर सीमित क्षेत्रों तक ही रहने का अनुमान है। विभाग के जिला स्तर के चेतावनी बुलेटिन के अनुसार फिलहाल प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
रिपोर्ट: यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
