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हिमाचल में समय से पहले ही पर्यटकों का सैलाब; शिमला में 7.8 लाख गाड़ियों की एंट्री

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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जरात जैसे राज्यों के लिए जहां तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर है, फिलहाल शिमला पहली पसंद बना हुआ है। पर्यटकों की भीड़ में इस कदर बढ़ोतरी हो रही है कि पछले 29 दिनों में शिमला क्षेत्र में 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां एंट्री ले चुकी हैं।

हिमाचल में समय से पहले ही पर्यटकों का सैलाब; शिमला में 7.8 लाख गाड़ियों की एंट्री

देशभर में भीषण गर्मी से परेशान लोग अब हिमाचल का रुख कर रहे हैं। प्री मॉनसून बारिश के बाद 'पहाड़ों की रानी' शिमला में सुहाने मौसम के चलते पर्यटकों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। बारिश के चलते जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं ठंडी हवाओं ने पर्यटकों के मजे को दोगुना कर दिया है। गुजरात जैसे राज्यों के लिए जहां तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर है, फिलहाल शिमला पहली पसंद बना हुआ है। पर्यटकों की भीड़ में इस कदर बढ़ोतरी हो रही है कि पछले 29 दिनों में शिमला क्षेत्र में 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां एंट्री ले चुकी हैं।

गुजरात के जूनागढ़ से शिमला आईं श्रेया पाने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला आई हूं। यहां का मौसम वाकई बहुत सुहाना है और काफी ठंडा भी है। गुजरात में इस समय ज्यादातर जगहों पर भीषण गर्मी है, तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। खासकर जूनागढ़ में तो बहुत गर्मी है। इसलिए गर्मी से बचने के लिए हम सभी दोस्त यहां आए हैं।

29 दिनों में 7.8 लाख गाड़ियों की एंट्री

इधर पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते हिमाचल प्रदेश में प्रशासन भी अलर्ट है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले 29 दिनों में लगभग 7.8 लाख गाड़ियां शिमला क्षेत्र में एंट्री कर चुकी हैं। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन जून के पहले सप्ताह में चरम पर पहुंचता है, लेकिन इस साल उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण यह पहले ही शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि जून से पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि की संभावना है, जिसे देखते हुए पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद 31 मई के बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

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पर्यटकों की भारी भीड़

इस बीच पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते शिमला की फेमस जगहों जैसे द रिज और माल रोड पर भारी चहल पहल देखी जा रही है। शिमला के अलावा मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और कसौली जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर भी इस समय भारी भीड़ देखी जा रही है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे लोग यहां के ठंडक भरे मौसम और रुक-रुक कर हो रही बारिश का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं।

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गुजरात से आए एक अन्य पर्यटक ने बताया कि अपने राज्य की गर्मी से यहां आकर उन्हें काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा, हमारे वहां इस समय तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बी है। हम कल शाम ही यहां पहुंचे और बारिश और बादलों के खूबसूरत मौसम ने हमारा स्वागत किया।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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