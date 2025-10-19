Hindustan Hindi News
हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा मौसम, दो दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप: मौसम विभाग का कहना है कि 21 अक्टूबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर मौसम के खराब होने का पूर्वानुमान है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sun, 19 Oct 2025 07:28 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
मौसम विभाग की मानें तो 21 अक्टूबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका असर हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बारिश या बर्फ पड़ने की चेतावनी दी है। हालांकि मैदानी इलाकों में इसका कोई खास असर पड़ने का अनुमान नहीं है।

मौसम विभाग ने 21 और 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी पड़ने की संभावना है। हफ्ते के बाकी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

इस बीच मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि 21 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में लो प्रेशर बनने की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कोयंबटूर, नीलगिरी, इरोड, तिरुप्पुर, थेनी और तेनकासी जिलों के घाट इलाकों और केरल में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

मौसम विभाग ने कहा है कि चेन्नई और उसके आस-पास के जिले के लिए, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है। 16 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के आने के बाद पिछले दो-तीन दिनों से तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मौसम खराब होने का पूर्वानुमान जारी किया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

