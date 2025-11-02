Hindustan Hindi News
पश्चिमी विक्षोभ से हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम; बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप: एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर दस्तक देने वाला है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। 

Sun, 2 Nov 2025 12:44 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से 3 नवंबर के बाद से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि भारी बर्फबारी या बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके बाद 6 नवंबर से मौसम साफ रहने का अनुमान है।

शिमला की रातें गर्म

इससे पहले राजधानी शिमला की रातें इन दिनों निचले क्षेत्रों से भी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात से रविवार सुबह तक शिमला का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। यह तापमान मैदानी जिला हमीरपुर और सोलन से भी ऊपर रहा। हमीरपुर में रात का पारा 12.9 डिग्री सेल्सियस और सोलन में 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम सुहावना

बीते 24 घंटों में शिमला के तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे राजधानी में ठंड का असर फिलहाल कम हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। पहाड़ी और मध्यवर्ती इलाकों में दिन के समय ठंड कम महसूस हुई जबकि मैदानों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहा।

तीन नवंबर के बाद बदलेगा मौसम

मंडी जिले के सुंदरनगर में दृश्यता केवल 200 मीटर और बिलासपुर में 800 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 3 नवंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है लेकिन इसके बाद मौसम का मिजाज बदलने वाला है।

बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 3 नवंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 4 और 5 नवंबर को राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान जनजातीय जिलों लाहौल-स्पीति, किन्नौर के साथ कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है।

भारी बर्फबारी नहीं होगी

हालांकि भारी बर्फबारी या बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 6 से 8 नवंबर तक मौसम के दोबारा साफ रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच राज्य के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में आ रही गिरावट से ठंड बढ़ गई है।

कुकुमसेरी सबसे ठंडा

लाहौल-स्पीति जिला के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी जिले के ताबो में -0.8 डिग्री और केलंग में 0.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। किन्नौर जिले के कल्पा में न्यूनतम तापमान 4.8 और रिकांगपिओ में 7.8 डिग्री रहा।

कहां कितना तापमान?

हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो सुंदरनगर 12.2, भुंतर 9.4, धर्मशाला 13.6, ऊना 15.5, नाहन 13.8, पालमपुर 10.2, कांगड़ा 13.4, मंडी 14.2, बिलासपुर 15.7, जुब्बड़हट्टी 13.2, कुफरी 9.8, नारकंडा 7.1, भरमौर 9.5, सियोबाग 7.6 और कसौली 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल प्रदेश के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। औसतन प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बीते 24 घंटों में 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
