हिमाचल में एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश-बर्फबारी संग आएगा अंधड़; 40km की स्पीड से चलेंगी हवा

प्रशांत कुमार महतो खबरों में तथ्यों की सटीकता के साथ-साथ संवेदनशीलता को भी समान महत्व देते हैं। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स समूह के प्रतिष्ठित डिजिटल प्लेटफॉर्म 'लाइव हिन्दुस्तान' के साथ बतौर सीनियर वीडियो प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं और पिछले 4 वर्षों से संस्थान की वीडियो टीम का अभिन्न अंग हैं।



प्रशांत को मीडिया जगत में कार्य करने का 7 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनका पूरा करियर मुख्य रूप से डिजिटल मीडिया और यूट्यूब ईको-सिस्टम (YouTube Ecosystem) को समर्पित रहा है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से पहले उन्होंने 'वन इंडिया' और 'एपीएन न्यूज' जैसे संस्थानों के साथ काम किया है।



'वन इंडिया हिंदी' (यूट्यूब चैनल) के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने खेल पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान बनाई, जहां उन्होंने आईपीएल 2019 और प्रो कबड्डी लीग 2019 की विस्तृत कवरेज की। वर्तमान में, वह लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक मुद्दों, संसद सत्र, खेल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आधारित खबरें तैयार करते हैं।



पिछले 7 वर्षों से यूट्यूब टीम का हिस्सा होने के कारण, प्रशांत यूट्यूब एसईओ (SEO) और एल्गोरिदम (Algorithm) की गहरी समझ रखते हैं। वह वॉइस ओवर (Voice-over) और एंकरिंग (Anchoring) आधारित वीडियो पैकेज बनाने में महारत रखते हैं, जो दर्शकों को सटीक जानकारी देने के साथ-साथ उनसे संवाद भी स्थापित करते हैं।



झारखंड की राजधानी रांची से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रशांत की जड़ें पत्रकारिता में गहरी हैं। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से 'मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म' में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके बाद, उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा किया है।

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