हिमाचल में मानसून का कोहराम जारी, दिल्ली के दो श्रद्धालुओं की मौत; कई जिलों के लिए चेतावनी जारी

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSat, 16 Aug 2025 10:43 PM
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। किन्नौर जिला में शनिवार को जन्माष्टमी पर बड़ा हादसा हो गया। निचार ब्लॉक के यूला कांडा में जन्माष्टमी मनाने जा रहे दिल्ली के दो श्रद्धालु पहाड़ से पत्थर गिरने की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान 27 साल के प्रशील बागमारे पुत्र सिद्धार्थ बागमारे निवासी रामा विहार, गली नंबर-4, मकान नंबर C-173, दिल्ली और 25 साल की रश्मि पुत्री अनिल राम निवासी RZ-26A, बी ब्लॉक, अर्जुन बेस, नवाबगढ़, नई दिल्ली के रूप में हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी भाभा नगर भेजा गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। किन्नौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिले में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं और पत्थर गिरने की घटनाएं हो रही हैं।

मौसम विभाग का 19 अगस्त तक अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी

प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, 18 अगस्त को केवल कांगड़ा और 19 अगस्त को कांगड़ा व मंडी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 20 से 22 अगस्त तक भी मौसम खराब रहने के आसार हैं।

शिमला में भूस्खलन, सुन्नी में बाढ़ जैसे हालात

राजधानी शिमला में शनिवार को बारिश थमने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन छोटा शिमला थाना क्षेत्र के विकासनगर–पंथाघाटी मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। मलबा गिरने से सड़क कई घंटे बाधित रही और अब भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दब सकती हैं। वहीं, शिमला के सुन्नी क्षेत्र में सतलुज नदी उफान पर है। नदी का पानी आईटीआई, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच गया। सुन्नी पुल पर आवाजाही रोक दी गई है और लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।

कांगड़ा में पौंग बांध से छोड़े पानी ने बढ़ाई मुसीबत

कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से मंड भोग्रवां गांव में एक बहुमंजिला मकान का हिस्सा बह गया। हालांकि समय रहते परिवार को सुरक्षित निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया।

2 नेशनल हाइवे व 311 सड़कें ठप

भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में कई जगह यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शनिवार शाम तक दो नेशनल हाईवे और 311 सड़कें बंद रहीं। इनमें अकेले मंडी जिले की 175 सड़कें शामिल हैं। कुल्लू में 63, कांगड़ा में 25, चंबा में 12 और शिमला में 13 सड़कें बंद पड़ी हैं। किन्नौर में एनएच-5 और कुल्लू में एनएच-305 बाधित है। प्रदेश में 348 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिनमें से 322 केवल मंडी जिले के हैं। 119 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं, जिनमें मंडी की 44, कांगड़ा की 41 और शिमला की 11 योजनाएं शामिल हैं।

मानसून सीजन में अब तक 261 मौतें, 37 लापता

मॉनसून सीजन में अब तक हिमाचल में 261 लोगों की जान जा चुकी है। 37 लोग लापता हैं और 332 घायल हुए हैं। मृतकों में सबसे ज्यादा 47 लोग मंडी से हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 40, चंबा में 30, शिमला में 26, किन्नौर में 24, कुल्लू में 22, हमीरपुर और सोलन में 16-16, ऊना में 14, बिलासपुर में 10, सिरमौर में 9 और लाहौल-स्पीति में 7 लोगों की मौत हुई है।

बारिश और भूस्खलन से अब तक 2,385 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 566 पूरी तरह ढह गए। 360 दुकानों और 2,174 पशुशालाओं को भी नुकसान हुआ है। अकेले मंडी जिले में 1,255 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें 430 गिर गए। इसी जिले में 287 दुकानें और 1,208 पशुशालाएं नष्ट हो चुकी हैं। अब तक 1,626 पशु और 25,755 पोल्ट्री पक्षियों की मौत भी दर्ज की गई है।

2,144 करोड़ का नुकसान, सबसे ज्यादा हानि पीडब्ल्यूडी को

सरकारी आकलन के अनुसार प्रदेश को अब तक 2,144 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 1,188 करोड़ रुपये और जलशक्ति विभाग को 697 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मानसून सीजन में अब तक 63 भूस्खलन, 74 बाढ़ और 34 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

