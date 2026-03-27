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हिमाचल में मौसम का तेवर बदलेगा, 3 दिन बारिश-बर्फबारी के आसार; आंधी-बिजली की भी चेतावनी

Mar 27, 2026 11:17 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम के तेवर बदल रहे हैं। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 मार्च को प्रदेश में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। इन तीन दिनों के दौरान कई स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

हिमाचल में मौसम का तेवर बदलेगा, 3 दिन बारिश-बर्फबारी के आसार; आंधी-बिजली की भी चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में मार्च के अंतिम दिनों में मौसम के तेवर बदल रहे हैं। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 मार्च को प्रदेश में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। इन तीन दिनों के दौरान कई स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

शुक्रवार सुबह से ही राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। इससे तापमान में गिरावट महसूस की गई और ठंड का असर फिर बढ़ गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल-स्पीति के केलांग क्षेत्र में ट्रेस (हल्की) बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

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मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर में मौसम के तेवर ज्यादा खराब रहेंगे। 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते अगले तीन दिन 28, 29 और 30 मार्च को निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने इन तीन दिनों के लिए कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

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हालांकि 31 मार्च तथा 1 और 2 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने की संभावना है, लेकिन इन दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा।

इस बीच मार्च माह समाप्त होने को है, लेकिन प्रदेश में ठंड का असर अभी भी बना हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों केलांग में आज न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री, कल्पा में 3.5 डिग्री और कुकुमसेरी में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शिमला का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री, मनाली का 7.1 डिग्री, धर्मशाला का 7.2 डिग्री, पालमपुर का 11.5 डिग्री, सोलन का 12.3 डिग्री और सुंदरनगर का 13.3 डिग्री दर्ज किया गया। मैदानी क्षेत्रों में ऊना में 16.5 डिग्री, कांगड़ा में 14.6 डिग्री और बिलासपुर में 15.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

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बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के कारण हिल स्टेशनों शिमला और मनाली में लोग अभी भी गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भी गर्मी का असर पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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