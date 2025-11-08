Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश वेदर अपडेट, शून्य से नीचे पहुंचा तापमान; पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में दिन के समय धूप खिलने से मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन सुबह-शाम और रात के समय ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में अब रातें सर्द हो चली हैं।

Sat, 8 Nov 2025 11:36 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में दिन के समय धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन सुबह-शाम और रात के समय ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में अब रातें सर्द हो चली हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 14 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और फिलहाल बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है।

शनिवार को हिमाचल का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। औसतन तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट आई है। पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चम्बा के पांगी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। लाहौल-स्पीति जिले के कुकुमसेरी में -2.9 डिग्री, ताबो में -2 डिग्री और केलंग में -2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया है। इन इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे हैं और झरनों में बर्फ की परत दिखने लगी है। मनाली-केलंग-लेह सड़क पर भी बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है।

मैदानी इलाकों में भी रात का तापमान गिरने लगा है। कांगड़ा और मंडी की रातें इस समय राजधानी शिमला से भी ठंडी हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक शिमला में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कांगड़ा में 8.6 डिग्री और मंडी में 9.1 डिग्री रहा। पालमपुर, सोलन और सुंदरनगर भी शिमला से ज्यादा ठंडे रहे, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 7, 7.5 और 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हमीरपुर में भी ठंड का असर बढ़ा है, वहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज हुआ।

राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी पारा लगातार नीचे जा रहा है। भुंतर में न्यूनतम तापमान 6.1, कल्पा में 1.5, धर्मशाला में 9.8, मनाली में 4.1, कुफ़री में 8.1, नारकंडा में 6, रिकांगपिओ में 4.5, बजुआरा में 6, ऊना में 11.4, नाहन में 11.6 और बिलासपुर में 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल पूरे हिमाचल में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन के समय धूप खिली रहने से मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन रात के समय ठंड में और इजाफा होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान के और नीचे गिरने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह और रात के समय बाहर निकलते हुए गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, क्योंकि पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाकों में अब सर्दी का असर स्पष्ट दिखने लगा है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
