Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल के ऊना में पारा 36 पार, जानिए 25 अप्रैल तक के मौसम का हाल, कहां बारिश-कहां बर्फबारी

Apr 19, 2026 07:36 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

Himachal Pradesh weather update: एक ओर राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, तो दूसरी ओर मैदानी और निचले क्षेत्रों में तेज धूप के कारण तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मौसम के इस बदलते मिजाज ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ठंड और गर्मी का एक साथ अहसास कराया।

हिमाचल के ऊना में पारा 36 पार, जानिए 25 अप्रैल तक के मौसम का हाल, कहां बारिश-कहां बर्फबारी

Himachal Pradesh weather update: हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिला। एक ओर राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, तो दूसरी ओर मैदानी और निचले क्षेत्रों में तेज धूप के कारण तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मौसम के इस बदलते मिजाज ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ठंड और गर्मी का एक साथ अहसास कराया।

कोकसर में हिमपात, ऊना रहा सबसे गर्म

मौसम विभाग के अनुसार लाहौल-स्पीति जिले के कोकसर में हल्का हिमपात दर्ज किया गया है, जबकि प्रदेश की अन्य ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में दिनभर बादल छाए रहे, जिससे यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को ठंडक महसूस हुई। इसके विपरीत ऊना जिला प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 2 नाइजीरियन समेत 4 गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:तमंचा लहराकर रील बनवा रहे थे 3 दोस्त, ट्रक से जा भिड़ी बाइक; मौत का VIDEO वायरल

जानिए कहां-कितना तापमान दर्ज हुआ

प्रदेश के अन्य प्रमुख स्थानों की बात करें तो सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री, नाहन में 32.1 डिग्री, सोलन में 31.2 डिग्री, कांगड़ा में 31.4 डिग्री, मंडी में 32.7 डिग्री और बरठीं में 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शिमला में अधिकतम तापमान पिछले दिन की तुलना में 3.9 डिग्री की गिरावट के साथ 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मनाली में यह 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राज्य के औसतन अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जानिए 25 अप्रैल तक के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 अप्रैल को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। विभाग के अनुसार 21, 22 और 23 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 24 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके असर से ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। 25 अप्रैल को भी निचले इलाकों को छोड़कर राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं।

ये भी पढ़ें:500 रुपये की दिहाड़ी और चली गई जान, शादी में जा रहे मजदूरों की करंट लगने से मौत
ये भी पढ़ें:उदयपुर में ANM की संदिग्ध मौत, डॉक्टर के घर की सीढ़ियों पर मिली लाश

लाहौल स्पीति का कुकुमसेरी रहा सबसे ठंडा

न्यूनतम तापमान की बात करें तो लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ताबो में 4.6 डिग्री, कल्पा में 6.4 डिग्री, सराहन में 8.4 डिग्री, मनाली में 10.7 डिग्री और भुंतर में 12.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री, कांगड़ा में 17.8 डिग्री और ऊना व देहरा गोपीपुर में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री अधिक बना हुआ है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।