Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Pradesh Weather Update Snowfall Heavy Rain Orange Yellow Alert
सावधान! फिर बिगड़ने वाला है हिमाचल का मौसम, बर्फबारी के साथ बारिश की चेतावनी; ऑरेंज-येलो अलर्ट

सावधान! फिर बिगड़ने वाला है हिमाचल का मौसम, बर्फबारी के साथ बारिश की चेतावनी; ऑरेंज-येलो अलर्ट

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में हालात अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हो पाए हैं कि मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के लिए चेतावनी जारी कर दी है।

Jan 25, 2026 05:39 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में हालात अभी पूरी तरह सामान्य भी नहीं हो पाए हैं कि मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के लिए चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 और 27 जनवरी के लिए राज्य में भारी बर्फबारी, बारिश, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान चल सकता है, जिससे जनजीवन पर फिर असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जनवरी को प्रदेश के सभी 12 जिलों में अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। इस दिन कई क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 27 जनवरी को मौसम और ज्यादा बिगड़ने के आसार हैं। चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में भारी बर्फबारी और तेज तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष आठ जिलों में येलो अलर्ट रहेगा।

अनुमान है कि इस दौरान शिमला, कुफ़री, मनाली, डलहौजी और अन्य पर्यटन स्थलों की वादियां एक बार फिर बर्फ से ढक जाएंगी। 28 और 29 जनवरी को भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब बना रह सकता है, हालांकि इन दिनों के लिए कोई औपचारिक अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 30 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 31 जनवरी को फिर से मौसम बिगड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में बर्फबारी के बाद धूप खिली; 1000 बंद सड़कें खोलने में जुटा प्रशासन
ये भी पढ़ें:मनाली में सैलानियों का सैलाब, सड़कें जाम, भारी बर्फबारी से 685 रास्ते बंद
ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट, 26-28 जनवरी तक भारी बर्फबारी

रविवार को राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिलने से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन बर्फ जमी रहने के कारण दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में सैकड़ों सड़कें अब भी बंद हैं और कई क्षेत्रों में बिजली व पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार दो राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 600 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। ऊपरी शिमला के रोहड़ू, चौपाल, जुब्बल और कोटखाई जैसे क्षेत्रों का संपर्क तीसरे दिन भी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है।

बिजली आपूर्ति पर असर

बर्फबारी का सीधा असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा है। प्रदेशभर में 5 हज़ार से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप हैं, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है। सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 3,315 ट्रांसफार्मर खराब हैं।

बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में शीतलहर और ठंड का कहर भी साफ नजर आ रहा है। राज्य के आठ शहरों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। मनाली और नारकंडा में -1.1 डिग्री, कुकुमसेरी में -7.9 डिग्री और ताबो में -10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। कल्पा में -4 डिग्री, धर्मशाला में -0.6 डिग्री, रिकांगपिओ में -0.7, सराहन में -0.3 डिग्री, कुफरी में 0.1 डिग्री, शिमला में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री, पालमपुर में 2.0, सोलन में 3.0 और जुब्बड़हट्टी में 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

हालांकि दुश्वारियों के बीच यह बर्फबारी पर्यटन के लिहाज से हिमाचल के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है। बर्फ गिरने के बाद शिमला, मनाली, कुफरी, धर्मशाला, चायल और डलहौजी जैसे पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है। शिमला में होटलों की ऑक्यूपेंसी 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पर्यटन कारोबारी इसे सीजन के लिए अच्छी खबर मान रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया है कि राहत अस्थायी हो सकती है और अगले दो दिन प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Himachal Pradesh Weather Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।