Himachal Weather : हिमाचल में रात का पारा लुढ़का, 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी के आसार

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों दिन में खिली धूप से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन रात के समय ठंड ने दस्तक दे दी है। शनिवार को शुष्क मौसम के बावजूद राज्य के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का अहसास बढ़ गया है।

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों दिन में खिली धूप से मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन रात के समय ठंड ने दस्तक दे दी है। शनिवार को शुष्क मौसम के बावजूद राज्य के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का एहसास बढ़ गया है। हिल स्टेशन शिमला, मनाली और धर्मशाला में गुनगुनी धूप के कारण सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। पर्यटक धूप का आनंद लेते हुए पहाड़ों की खूबसूरती में खोए नजर आ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ रहा। सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। सुंदरनगर में दृश्यता करीब 500 मीटर रही, जबकि मंडी और बिलासपुर में दृश्यता 800 मीटर के आसपास दर्ज की गई।

मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। ऊंचाई वाले और जनजातीय क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे बना हुआ है। सबसे ठंडा इलाका लाहौल-स्पीति जिला का कुकुमसेरी रहा, जहां तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा केलंग में 0.7 डिग्री, ताबो में 2.1, कल्पा में 4.7, मनाली में 6.1, भुंतर में 9.3, शिमला में 12, सुंदरनगर और धर्मशाला में 11.8, पालमपुर में 10, सोलन में 10.4, कांगड़ा में 13.5, मंडी और बिलासपुर में 13.9, हमीरपुर में 12.9, कुफरी में 11, नारकंडा में 8.9, रिकांगपिओ में 8.4 और कसौली में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि राज्यभर में तापमान में गिरावट के साथ सर्दी धीरे-धीरे बढ़ रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल में मौसम सामान्य और साफ है। लेकिन 3 नवंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 और 5 नवम्बर को मौसम में बदलाव आएगा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तथा कुछ मैदानी भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लाहौल-स्पीति, किन्नौर और ऊंचाई वाले अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं, हालांकि किसी भी प्रकार का मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद 6 और 7 नवंबर को मौसम फिर साफ रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दिन के समय धूप खिलने से मौसम खुशनुमा है, लेकिन सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है।

इस बीच शिमला, मनाली और धर्मशाला में शनिवार को धूप खिलने से मौसम बेहद मनमोहक है। सैलानी शिमला के रिज मैदान, माल रोड और मॉल क्षेत्र में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोग भी धूप का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में दिन के तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि रातें अब ठंडी हो गई हैं।