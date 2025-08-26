Himachal Pradesh weather update heavy rain imd red alert Chamba, Kangra, Mandi Monsoon हिमाचल में मॉनसून का कहर, स्कूल-कॉलेज और सड़कें बंद; कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल में मॉनसून का कहर, स्कूल-कॉलेज और सड़कें बंद; कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे राज्य में 795 सड़कें बंद हो गई हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, मंडीTue, 26 Aug 2025 09:13 AM
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है। मौसम विभाग (IMD) ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी में भारी से अति भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। शिमला और सोलन जैसे जिलों में येलो अलर्ट के साथ मध्यम बारिश का अनुमान है।

तबाही का मंजर

पिछले 24 घंटों में भारी बारिश ने हिमाचल में भारी तबाही मचाई है। बिलासपुर में 190 मिमी और चंबा के जोट में 160 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे राज्य में 795 सड़कें, जिनमें दो राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, बंद हो गए हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी और ऊना में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 26 अगस्त को बंद रखे गए हैं। कई स्थानों पर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और नदियों का जलस्तर सामान्य से ऊपर होने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

मॉनसून का अब तक का लेखा-जोखा

आईएमडी के अनुसार, 1 जून से 25 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 22% अधिक बारिश दर्ज की गई है। शिमला जिला 80% अतिरिक्त बारिश के साथ सबसे आगे है, जबकि ऊना (62%), कुल्लू (60%) और मंडी (60%) भी सामान्य से कहीं अधिक बारिश झेल चुके हैं। अगस्त महीने में ही राज्य में 45% अधिक वर्षा हुई है, जिसमें सोलन, कुल्लू और ऊना में सामान्य से दोगुनी बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि, लाहौल-स्पीति एकमात्र जिला है जहां बारिश सामान्य से कम रही।

भूस्खलन और बाढ़ का डर

IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। खेती और बागवानी को नुकसान, साथ ही कमजोर संरचनाओं को खतरा है। मौसम विभाग ने लोगों से नदियों और जलाशयों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। खराब दृश्यता के कारण सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा में वाहन चालकों को सावधानी बरतने को कहा गया है।

सरकार और प्रशासन की तैयारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि सरकार किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हैं। मंडी जिले में फंसे 63 पर्यटकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रभावित परिवारों को किराए के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है।

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 27 अगस्त से बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, लेकिन अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश 31 अगस्त तक जारी रह सकती है। सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर में 26 अगस्त के लिए कोई विशेष अलर्ट नहीं है, लेकिन अन्य जिलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है।

