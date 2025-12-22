हिमाचल में 4 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट; शिमला, कुफरी और मनाली में बर्फबारी का इंतजार
हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपना असर और तेज कर दिया है। मैदानी और निचले इलाकों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है तो वहीं जनजातीय और ऊंचे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान शून्य से नीचे चला गया है। बिलासपुर में सोमवार सुबह दृश्यता घटकर मात्र 20 मीटर रह गई
हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपना असर और तेज कर दिया है। मैदानी और निचले इलाकों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है तो वहीं जनजातीय और ऊंचे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान शून्य से नीचे चला गया है। राज्य के सबसे ठंडे स्थानों में लाहौल-स्पीति जिला के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस और ताबो में माइनस 2.7 डिग्री दर्ज किया गया। इससे जलस्रोत जम गए हैं और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा कल्पा में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री, मनाली में 6.6 डिग्री, नारकंडा में 5.9 डिग्री और सराहन में 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी ठंड बढ़ी है, जहां शिमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री, सुंदरनगर में 6.1 डिग्री, भुंतर में 5.2 डिग्री, धर्मशाला में 9.6 डिग्री, ऊना में 6.6 डिग्री, नाहन में 8.2 डिग्री, पालमपुर और सोलन में 7.0 डिग्री, मंडी में 6.7 डिग्री, बिलासपुर में 8.0 डिग्री, हमीरपुर में 6.5 डिग्री, कांगड़ा में 8.0 डिग्री और पांवटा साहिब में 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
इस बीच सबसे अधिक परेशानी मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण सामने आ रही है, जहां बिलासपुर में सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते दृश्यता घटकर मात्र 20 मीटर रह गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ। जबकि मंडी और आसपास के क्षेत्रों में भी कोहरे का असर देखा गया।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने स्थिति को देखते हुए 23 से 26 दिसंबर तक प्रदेश के निचले और मैदानी इलाकों में सुबह और देर रात घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें खासतौर पर देर रात और तड़के दृश्यता कम रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं 27 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान भी रोहतांग दर्रा सहित लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, लेकिन राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों शिमला, कुफरी और मनाली में अब तक सीजन की पहली बर्फबारी नहीं हुई है। इसका पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।