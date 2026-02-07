Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal pradesh weather update alert for rain and snowfall
हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश-बर्फबारी के साथ अंधड़ और बिजली गिरने का अलर्ट

हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश-बर्फबारी के साथ अंधड़ और बिजली गिरने का अलर्ट

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में जनवरी के आखिरी सप्ताह और फरवरी के शुरू में हुई भारी बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ था और लोगों को ठंड के बीच कुछ राहत भी मिली। हालांकि अब यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है

Feb 07, 2026 12:27 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में जनवरी के आखिरी सप्ताह और फरवरी के शुरू में हुई भारी बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ था और लोगों को ठंड के बीच कुछ राहत भी मिली। हालांकि अब यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है और आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश-बर्फबारी के साथ तेज अंधड़ और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसका असर 9, 10 और 11 फरवरी को प्रदेश में दिखाई देगा। इनमें 10 फरवरी को इसका सबसे अधिक प्रभाव रहने का अनुमान है। इसी दिन विभाग ने अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

हालांकि 9 और 11 फरवरी के लिए किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इन दिनों भी मौसम खराब रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। 12 और 13 फरवरी को मौसम फिर से साफ रहने का अनुमान है।

पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इससे तापमान में फिर गिरावट आने और ठंड बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। खासतौर पर जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है।

तापमान की बात करें तो जनजातीय जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे बना हुआ है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में आज न्यूनतम तापमान माइनस 13.7 डिग्री सेल्सियस और स्पीति के ताबो में माइनस 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। किन्नौर के कल्पा में तापमान माइनस 2.4 डिग्री रहा, जो प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी कम है।

अन्य ठंडे स्थानों में मनाली में 0.3 डिग्री, भरमौर में 1.0 डिग्री, भुंतर में 2.6 डिग्री और धर्मशाला में 3.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सराहन में 3.5 डिग्री, सुंदरनगर और सोलन में 4.1-4.1 डिग्री, कांगड़ा में 5.3 डिग्री और मंडी में 5.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी शिमला और बिलासपुर में तापमान 6.0 डिग्री, पालमपुर में 6.5 डिग्री और जुब्बड़हट्टी में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया।

मैदानी और अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में तापमान कुछ अधिक रहा। ऊना में 7.0 डिग्री, नाहन में 8.5 डिग्री, कसौली में 8.6 डिग्री, पांवटा साहिब और देहरा गोपीपुर में 9.0-9.0 डिग्री तथा नेरी में 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही बादल बढ़ेंगे और कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। इसलिए खासकर पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों और किसानों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।