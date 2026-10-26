हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 2 दिन अक्टूबर को आंधी-बिजली का अलर्ट, बर्फबारी के भी आसार
मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 29 अक्टूबर से हिमाचल में दिखाई दे सकता है। 29 अक्टूबर को राज्य के सभी क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है।
हिमाचल प्रदेश में दो दिन बाद मौसम फिर बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में आंधी चलने और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। इससे पहले बीते 24 घंटों के दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ, जबकि सोमवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले दो दिन मौसम साफ रहने के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिर बदलाव आने का अनुमान है।
29 और 30 अक्टूबर को आंधी-बिजली का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 29 अक्टूबर से प्रदेश में दिखाई देने की संभावना है। 29 अक्टूबर को राज्य के सभी क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। इस दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में आंधी चलने और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
30 अक्टूबर को मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने का अनुमान है। इस दिन कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में आंधी और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। इससे खासकर जनजातीय क्षेत्रों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है।
मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में महीने के आखिरी दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
कुकुमसेरी में माइनस 2.5 डिग्री, केलांग भी शून्य से नीचे
प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट जारी है। सोमवार को लाहौल-स्पीति जिले का कुकुमसेरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलांग में पारा माइनस 0.4 डिग्री तक पहुंच गया। ताबो में न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस रहा।
इन क्षेत्रों में तापमान शून्य के आसपास या उससे नीचे पहुंचने से ठंड का असर बढ़ गया है। आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने पर तापमान में और गिरावट आ सकती है।
प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को हिमाचल प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
शिमला में 10.8 और मनाली में 5.9 डिग्री तापमान
सोमवार को प्रदेश के विभिन्न मौसम केंद्रों पर दर्ज न्यूनतम तापमान में लाहौल स्पीति जिला का कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जबकि पांवटा साहिब में सबसे अधिक 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
लाहौल स्पीति जिला के केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री, ताबो में 0.3 डिग्री, कल्पा में 2.8 डिग्री, मनाली में 5.9 डिग्री, कुफरी और बजौरा में 7.3-7.3 डिग्री तथा भुंतर में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भरमौर में 9.0 डिग्री, सोलन में 9.2 डिग्री, चंबा में 9.5 डिग्री, सुंदरनगर में 10.1 डिग्री, पालमपुर में 10.5 डिग्री और शिमला में 10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। अन्य शहरों की बात करें तो बरठीं में न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री, कांगड़ा और मंडी में 11.2-11.2 डिग्री, ऊना में 12.8 डिग्री, नाहन में 12.9 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 13.0 डिग्री, धर्मशाला और जुब्बड़हट्टी में 13.4-13.4 डिग्री तथा बिलासपुर में 15.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। नेरी में यह 15.4 डिग्री और पांवटा साहिब में 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा।
सोमवार को शिमला और मनाली सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर धूप खिली रही। हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरते तापमान और आगामी दिनों में बारिश-बर्फबारी की संभावना को देखते हुए ठंड का असर बढ़ने के आसार हैं।
रिपोर्ट-यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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