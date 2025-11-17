Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal pradesh weather today update cold temperature and snowfall
Himachal Weather : हिमाचल में सूखी ठंड बढ़ी, कई जगह माइनस में पारा, बर्फबारी पर क्या अपडेट

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 नवंबर तक कहीं भी बर्फबारी या बारिश की कोई संभावना नहीं है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। जनजातीय इलाकों में हालात ऐसे हैं कि कई जलस्त्रोत जम चुके हैं। 

Mon, 17 Nov 2025 12:25 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश में सूखी ठंड लगातार बढ़ रही है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 नवंबर तक कहीं भी बर्फबारी या बारिश की कोई संभावना नहीं है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। जनजातीय इलाकों में हालात ऐसे हैं कि कई जलस्त्रोत जम चुके हैं। लाहौल-स्पीति में नाले-झरनों की ऊपरी परत जमकर बर्फ बन गई है, जबकि प्रमुख झीलों का पानी भी धीरे-धीरे बर्फ की परत से ढक रहा है। जिला के चार स्थानों ताबो, समदो, कुक्सेरी और केलांग में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। इससे वहां ठिठुरन बढ़ गई है। किन्नौर, पांगी और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है।

मैदानों की रातें शिमला से ठंडी

हैरानी की बात यह है कि इस बार मैदानी शहरों की रातें हिल स्टेशन शिमला और कुफरी से ज्यादा ठंडी हो गई हैं। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी और सुंदरनगर में रात का तापमान शिमला की तुलना में कम दर्ज हो रहा है। सोमवार सुबह सुंदरनगर में कोहरा छाया रहा और दृश्यता मात्र 500 मीटर रह गई, जबकि बिलासपुर में दृश्यता 100 मीटर तक गिर गई, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुईं।

हिमाचल में कहां कितना पारा

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार के न्यूनतम तापमान के अनुसार लाहौल स्पीति जिला के ताबो में -5.0 डिग्री, कुकुमसेरी में -4.9 डिग्री, समदो में -0.2 डिग्री और केलांग में -1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन चार स्थानों पर तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है।

शिमला का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री, जबकि कुफरी में 9.9 डिग्री दर्ज हुआ। मनाली में पारा 3.7 डिग्री तक लुढ़क गया, जिससे पर्यटकों ने भी कड़ाके की ठंड महसूस की। राज्य के अन्य इलाकों की बात करें तो

सुंदरनगर में तापमान 5 डिग्री, भुंतर 3.9 डिग्री, धर्मशाला 8.6 डिग्री, ऊना 7.5 डिग्री, पालमपुर 5.2, सोलन 4, बिलासपुर 8.5, हमीरपुर 6.5, कांगड़ा 8, मंडी 6.8, भरमौर 9.2, रिकांगपिओ 7.2, नाहन 9.5, जुब्बड़हट्टी 9.4, कसौली 11.1 , सराहन 5.5, कल्पा में 4.4 व बजुआरा 5.1 डिग्री सेल्सियसदर्ज किया गया। लाहौल स्पीति और किन्नौर के कई हिस्सों में दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है।

राज्य का न्यूनतम औसत तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री कम दर्ज हुआ है, जो दर्शाता है कि मौसम सामान्य से ज्यादा ठंडा बना हुआ है।

बर्फ की जगह शुष्क मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 17 से 23 नवंबर तक पूरे हिमाचल में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट हो सकती है, लेकिन बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। इससे जनजातीय क्षेत्रों में ठंड और बढ़ेगी और जलस्त्रोतों के और जमने की आशंका है।

लाहौल-स्पीति में कई गांवों में सुबह-सुबह सड़कों पर पाला जम जाता है, जिसके चलते यातायात प्रभावित होता है। स्थानीय लोग पानी की पाइपों के जमने से परेशान हैं और जगह-जगह पानी भरने के लिए अस्थायी उपाय किए जा रहे हैं।

पर्यटकों का रुख मनाली-शिमला की ओर

मनाली, शिमला और कुफरी में अभी बर्फ भले नहीं पड़ी है, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। मनाली में 3.7 डिग्री और शिमला में 10.2 डिग्री तापमान के बीच ठंड का मजा लेने के लिए पर्यटक ऊनी कपड़ों के साथ पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। होटल कारोबारियों को आने वाले दिनों में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

