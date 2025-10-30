Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal Pradesh weather today many areas have temperature less than 0 degree fog also imd update
बारिश के बाद ठंड ले रही हिमाचल का इम्तेहान, कई जगह पारा शून्य के नीचे, कोहरा भी छाया

बारिश के बाद ठंड ले रही हिमाचल का इम्तेहान, कई जगह पारा शून्य के नीचे, कोहरा भी छाया

संक्षेप: लाहौल-स्पीति जिले के ताबो में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह पूरे हिमाचल में सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी जिले के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री और केलंग में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

Thu, 30 Oct 2025 12:15 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। राज्य के ऊंचाई वाले और जनजातीय क्षेत्रों में तापमान लगातार गिरने लगा है। कई स्थानों पर रात का पारा माइनस में चला गया है। इससे ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल-स्पीति जिला इस समय राज्य का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लाहौल-स्पीति जिले के ताबो में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह पूरे हिमाचल में सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी जिले के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री और केलंग में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लगातार गिरते तापमान के कारण इन इलाकों में प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी जमना शुरू हो गया है। वहीं, लोग ठंड से बचने के लिए हीटर, अंगीठी और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।

राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार सुबह हल्के बादलों के बीच धूप खिली रही। दिन के समय मौसम साफ रहने से ठंड का असर कुछ कम महसूस हुआ, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मैदानी जिलों में कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में सुबह के समय धुंध के कारण दृश्यता क्रमशः 250 मीटर, 800 मीटर और 1000 मीटर तक सीमित रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है और 5 नवम्बर तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के करीब एक दर्जन शहरों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। किन्नौर के कल्पा में 4 डिग्री, मनाली में 5.7 डिग्री, बजुआरा में 9.9 डिग्री, सियोबाग में 7.2 डिग्री, रिकांगपिओ में 7 डिग्री, नारकंडा में 7.9 डिग्री, भरमौर में 9 डिग्री, कुफरी में 9.9 डिग्री और भुंतर में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

वहीं,राजधानी शिमला के तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अन्य स्थानों में सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री, ऊना में 14.6 डिग्री,नाहन में 14.8 डिग्री, पालमपुर में 10.5 डिग्री,सोलन में 11 डिग्री,कांगड़ा में 12.5 डिग्री,मंडी में 13 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 13.2 डिग्री और सराहन में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News Himachal Pradesh Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।