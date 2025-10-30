बारिश के बाद ठंड ले रही हिमाचल का इम्तेहान, कई जगह पारा शून्य के नीचे, कोहरा भी छाया

संक्षेप: लाहौल-स्पीति जिले के ताबो में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह पूरे हिमाचल में सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी जिले के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री और केलंग में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। राज्य के ऊंचाई वाले और जनजातीय क्षेत्रों में तापमान लगातार गिरने लगा है। कई स्थानों पर रात का पारा माइनस में चला गया है। इससे ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल-स्पीति जिला इस समय राज्य का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लाहौल-स्पीति जिले के ताबो में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह पूरे हिमाचल में सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी जिले के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री और केलंग में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लगातार गिरते तापमान के कारण इन इलाकों में प्राकृतिक जलस्रोतों का पानी जमना शुरू हो गया है। वहीं, लोग ठंड से बचने के लिए हीटर, अंगीठी और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।

राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार सुबह हल्के बादलों के बीच धूप खिली रही। दिन के समय मौसम साफ रहने से ठंड का असर कुछ कम महसूस हुआ, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मैदानी जिलों में कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में सुबह के समय धुंध के कारण दृश्यता क्रमशः 250 मीटर, 800 मीटर और 1000 मीटर तक सीमित रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है और 5 नवम्बर तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के करीब एक दर्जन शहरों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। किन्नौर के कल्पा में 4 डिग्री, मनाली में 5.7 डिग्री, बजुआरा में 9.9 डिग्री, सियोबाग में 7.2 डिग्री, रिकांगपिओ में 7 डिग्री, नारकंडा में 7.9 डिग्री, भरमौर में 9 डिग्री, कुफरी में 9.9 डिग्री और भुंतर में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

वहीं,राजधानी शिमला के तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अन्य स्थानों में सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री, ऊना में 14.6 डिग्री,नाहन में 14.8 डिग्री, पालमपुर में 10.5 डिग्री,सोलन में 11 डिग्री,कांगड़ा में 12.5 डिग्री,मंडी में 13 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 13.2 डिग्री और सराहन में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।