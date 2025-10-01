हिमाचल में आंधी बारिश के साथ गिरेंगे ओले; 3 दिन मौसम रहेगा खराब, येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में तीन मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है और अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में मौसम के तेवर और कड़े होने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 से 7 अक्तूबर तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि, भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्तूबर तक ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है और दिन में धूप खिली रहेगी, हालांकि सोलन, सिरमौर, चम्बा और कांगड़ा जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद 5 अक्तूबर से प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा।

इस दिन ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में ओलावृष्टि, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। 6 अक्तूबर को मौसम के सबसे ज्यादा कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। इस दिन कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा, ओलावृष्टि और तेज आंधी की संभावना जताई गई है।

वहीं 7 अक्तूबर को भी ओलावृष्टि और भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश और ओलावृष्टि के चलते पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। किन्नौर जिले के भावनगर में सर्वाधिक 88 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई।

इसके अलावा हमीरपुर जिला के सुजानपुर टीहरा में 37 मिमी, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में 22 मिमी, कांगड़ा में 17 मिमी, नगरोटा सुर्रियाँ में 14 मिमी और कोठी में 13 मिमी बारिश दर्ज हुई। मौसम में आये बदलाव से राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट आई है।

शिमला में बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री, सुंदरनगर और ऊना में 20.5 डिग्री, भुंतर में 19.2, धर्मशाला में 16.8, नाहन में 19.8, सोलन में 18.5, मनाली में 15.6, कांगड़ा में 18.6, मंडी में 21.1, बिलासपुर में 22.5, हमीरपुर में 21.6, जुब्बड़हट्टी में 18, कुफ़री में 11.8, कल्पा में 8.2, कुकुमसेरी में 8.5 और ताबो में न्यूनतम 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हिमाचल में मॉनसून की वर्षा ने तोड़ा 29 साल का रिकॉर्ड, 125 साल में दर्ज हुई 15वीं सबसे भारी बरसात

हिमाचल प्रदेश में इस साल मॉनसून का मौसम ज्यादा बरसात वाला रहा। दक्षिण-पश्चिम मानसून 20 जून को प्रदेश में प्रवेश कर गया था और 24 जून तक पूरे हिमाचल में फैल गया। यह सामान्य तारीख से एक दिन पहले हुआ। पिछले 29 वर्षों में मानसून का सबसे जल्दी आगमन वर्ष 2000 में 9 जून को और सबसे देर से आगमन वर्ष 2010 में 5 जुलाई को दर्ज हुआ था।

मौसम विभाग ने बुधवार को मानसून की वर्षा को लेकर आंकड़े जारी किए। इसके तहत जून से सितंबर के बीच इस बार हिमाचल प्रदेश में 1022.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 734.4 मिलीमीटर है। यानी इस बार प्रदेश को 39 प्रतिशत ज्यादा वर्षा प्राप्त हुई।

यह बारिश पिछले 29 वर्षों में सबसे ज्यादा और साल 1901 से 2025 की अवधि में 15वीं सबसे अधिक रही। साल 1922 में 1314.6 मिलीमीटर के साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी।

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मानसून की बारिश का यह पैटर्न महीनों के हिसाब से भी अलग-अलग रहा। जून में औसत से 34 प्रतिशत ज्यादा 135 मिलीमीटर वर्षा हुई।

इस दौरान हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बरसात दर्ज की गई। जुलाई में औसत से 2 प्रतिशत कम 250.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, हालांकि शिमला, मंडी और कुल्लू में सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि लाहौल-स्पीति में बहुत कम वर्षा दर्ज की गई।

अगस्त में सबसे ज्यादा 431.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत से 68 प्रतिशत ज्यादा रही। इस दौरान बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना में भारी वर्षा हुई। सितंबर में भी मानसून ने कोई कमी नहीं छोड़ी और औसत से 71 प्रतिशत अधिक 205.7 मिलीमीटर बारिश हुई।

इस मानसून सीजन में कई जगहों पर अति भारी वर्षा भी दर्ज हुई। मंडी जिले के संधोल, मंडी और पंडोह में 1 जुलाई को, संधोल में 29 जुलाई को, ऊना में 2 अगस्त को, बिलासपुर जिले के आरएल बीबीएमबी और रायपुर मैदान में 1 सितंबर को तथा कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 14 सितंबर को बेहद भारी बारिश दर्ज की गई।

जून में 4 दिन, जुलाई में 8 दिन, अगस्त में 15 दिन और सितंबर में 9 दिन प्रदेश में बहुत भारी बारिश का दौर चला। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 24 सितंबर को हिमाचल से आंशिक विदाई ली और 26 सितंबर को पूरे प्रदेश से विदा हो गया। यह सामान्य तिथि से एक दिन बाद हुआ।