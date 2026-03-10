Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश में अंधड़, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी, 16 मार्च तक येलो अलर्ट

Mar 10, 2026 01:11 pm IST
Himachal Pradesh Weather Alert: हिमाचल प्रदेश में मार्च के शुरुआत में गर्मी ने तेवर दिखाए थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 16 मार्च तक येलो अलर्ट है।

Himachal Pradesh Weather Alert: हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन मार्च के महीने में तीखी गर्मी के बीच मौसम का यू-टर्न हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम के तेवर बदलने की संभावना जताई है और राज्य के लिए पांच दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 11, 12, 14, 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ चलने, बिजली कड़कने और मौसम खराब रहने की आशंका है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है।

11 और 12 मार्च को ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग ने खासतौर पर 11 और 12 मार्च को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। इसके अलावा इन दिनों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। विभाग के मुताबिक 11 से 16 मार्च के बीच प्रदेश में मौसम के कड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इससे लंबे समय से जारी सूखे जैसे हालात में कुछ राहत मिल सकती है।

कम बारिश और बर्फबारी से चिंतित मौसम वैज्ञानिक

गौरतलब है कि इस वर्ष सर्दियों के मौसम में सामान्य से काफी कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। प्रदेश में जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही इस विंटर सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी और बारिश हुई थी। इसके बाद से मौसम ज्यादातर शुष्क बना रहा। मार्च महीने में भी अब तक बारिश न होने के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब छह डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। पहाड़ी पर्यटन स्थलों शिमला और मनाली की रातें भी सामान्य से काफी गर्म बनी हुई हैं। शिमला में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब आठ डिग्री अधिक दर्ज किया गया है, जबकि मनाली में यह सामान्य से लगभग नौ डिग्री ऊपर चल रहा है।

शिमला समेत पूरे हिमाचल में कैसा तापमान

मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुंदरनगर में 13.6 डिग्री, भुंतर में 12 डिग्री, कल्पा में 6.1 डिग्री, धर्मशाला में 12.6 डिग्री, उना में 14.2 डिग्री और नाहन में 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अलावा केलांग में 4.8 डिग्री, पालमपुर में 15.5 डिग्री, सोलन में 11 डिग्री, मनाली में 11.9 डिग्री, कांगड़ा में 17 डिग्री, मंडी में 14.3 डिग्री और बिलासपुर में 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जुब्बड़हट्टी में 15.8 डिग्री, कुफरी में 9.9 डिग्री, सियोबाग में 12.5 डिग्री, बरठीं में 13.9 डिग्री, सराहन में 9.4 डिग्री, देहरा गोपीपुर में 18 डिग्री और नेरी में 19.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। इससे तापमान में भी कुछ गिरावट आ सकती है और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

