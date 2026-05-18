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झुलसने लगे पहाड़, रातें भी गरमाईं; हिमाचल में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी- जानें डेट

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh weather: मैदानी इलाकों के साथ-साथ राज्य के प्रमुख हिल स्टेशनों में भी पारा तेजी से चढ़ रहा है। राजधानी शिमला में सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 28.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है

झुलसने लगे पहाड़, रातें भी गरमाईं; हिमाचल में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी- जानें डेट

Himachal Pradesh weather: हिमाचल प्रदेश में मई के महीने में गर्मी ने अब पहाड़ों पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैदानी इलाकों के साथ-साथ राज्य के प्रमुख हिल स्टेशनों में भी पारा तेजी से चढ़ रहा है। राजधानी शिमला में सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 28.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है। इससे पहले 27 अप्रैल को शिमला का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था।

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। तेज धूप के कारण दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ऊना और नेरी प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे, जहां अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा कांगड़ा में 38.3 डिग्री, सुंदरनगर में 38.1 डिग्री, बरठीं में 37.4 डिग्री, मंडी में 37 डिग्री, नाहन में 36.4 डिग्री, भुंतर में 35.3 डिग्री, धर्मशाला और सोलन में 35-35 डिग्री तथा चंबा में 34.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

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जुब्बड़हट्टी में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री, शिमला में 28.6 डिग्री, मनाली में 28.4 डिग्री और कल्पा में 27.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी इलाकों ताबो में 25.2 डिग्री, कुफरी में 23.8 डिग्री और केलांग में 23 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।

राज्य के पहाड़ी पर्यटन स्थलों में भी रातें गर्म होने लगी हैं। जनजातीय जिला किन्नौर के कुकुमसेरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री दर्ज हुआ। इसके बाद केलांग में 7.7 डिग्री, ताबो में 9.2 डिग्री, कल्पा में 9.8 डिग्री, मनाली में 11.6 डिग्री, कुफरी में 11.7 डिग्री, सराहन में 11.9 डिग्री और सियोबाग में 14 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।

भुंतर में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री, चंबा में 16.7 डिग्री, सोलन में 17.2 डिग्री, बरठीं में 17.4 डिग्री, पालमपुर में 18 डिग्री, धर्मशाला में 18.1 डिग्री, शिमला में 18.2 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 18.4 डिग्री और सुंदरनगर में 18.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा मंडी में 19.2 डिग्री, कांगड़ा में 19.7 डिग्री, नाहन में 19.9 डिग्री, ऊना में 20.3 डिग्री, बिलासपुर में 21 डिग्री, पांवटा साहिब और देहरा गोपीपुर में 24-24 डिग्री तथा नेरी में 24.3 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार 19 मई को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 20 मई को मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद 21 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 24 मई तक कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की संभावना रहेगी। विभाग ने 21 और 22 मई के लिए चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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