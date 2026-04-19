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हिमाचल में आज और कल बारिश-बर्फबारी के आसार, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

Apr 19, 2026 11:59 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसके लिए विभाग ने आंधी और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। पांवटा साहिब 38 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में ठंड बरकरार है। 

हिमाचल में आज और कल बारिश-बर्फबारी के आसार, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। राज्य के उच्च पर्वतीय और मध्यवर्ती क्षेत्रों में आसमान बादलों से घिरा रहा, जबकि शिमला और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी दिन की शुरुआत बादलों के साथ हुई। निचले इलाकों में कहीं हल्की धूप तो कहीं बादलों का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी रविवार और कल सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है।

तेज हवा, बारिश और हिमपात की चेतावनी

मौसम विभाग ने रविवार के लिए मध्यवर्ती क्षेत्रों में आसमानी बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि सोमवार को मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में बादलों के बरसने के आसार हैं, जबकि 21 से 23 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद 24 और 25 अप्रैल को फिर से कुछ स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है।

पांवटा साहिब सूबे के सबसे गर्म स्थान

हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और कई स्थानों पर लोगों ने दिन में गर्मी महसूस की। सिरमौर जिला का पांवटा साहिब प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री अधिक रहा।

कहां कितना तापमान?

न्यूनतम तापमान की बात करें तो कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जहां 0.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद ताबो में 4.6 डिग्री, कल्पा में 6.4 डिग्री, सराहन में 8.4 डिग्री, मनाली में 10.7 डिग्री, भुंतर में 12.0 डिग्री, सोलन में 13.5 डिग्री, धर्मशाला में 14.7 डिग्री, सुंदरनगर में 15.1 डिग्री, बरठीं में 15.2 डिग्री, मंडी में 15.7 डिग्री, पालमपुर में 16.5 डिग्री, शिमला में 16.8 डिग्री, कांगड़ा में 17.8 डिग्री, ऊना और देहरा गोपीपुर में 18.0-18.0 डिग्री, नाहन में 18.5 डिग्री, बिलासपुर में 19.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 19.6 डिग्री और पांवटा साहिब में 22.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

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पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह

बीते 24 घंटों के दौरान कुकुमसेरी में 7.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि केलांग में हल्की वर्षा हुई। सियोबाग में 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, जिसके चलते लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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