30 को बदल जाएगा हिमाचल का मौसम, न्यू ईयर पर होगी बर्फबारी या धूप; IMD ने बताया

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार, 30 दिसंबर को राज्य का मौसम बदल जाएगा। कई जिलों में बर्फबारी की संभावना है। नए साल पर भी हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी होगी।

Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के बाद शनिवार को पूरे राज्य में मौसम साफ है और शिमला, मनाली सहित अधिकांश हिल स्टेशनों पर धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है। जनजातीय जिलों लाहौल-स्पीति और किन्नौर में भी धूप खिली है। हालांकि रात और सुबह के समय ठंड का असर बना हुआ है। राज्य के निचले इलाकों में ठंड के साथ-साथ घने कोहरे ने परेशानी बढ़ाई है। मंडी और बिलासपुर जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई।

मौसम विभाग के अनुसार सुंदरनगर में दृश्यता घटकर 30 मीटर, बिलासपुर में 50 मीटर और मंडी में करीब 200 मीटर दर्ज की गई। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को राज्य के निचले हिस्सों, खासतौर पर मंडी और बिलासपुर जिलों में देर रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 30 और 31 दिसंबर को कोहरे को लेकर येलो अलर्ट रहेगा।

विभाग का कहना है कि 29 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा, लेकिन इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर के साथ-साथ एक और दो जनवरी को राज्य के पहाड़ी और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। नए साल की पूर्व संध्या और नववर्ष के शुरुआती दिनों में शिमला, कुफरी और मनाली जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों पर बर्फ गिरने का अनुमान है। इससे यहां पहुंचे पर्यटकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये सभी हिल स्टेशन इस सीजन की पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब तक यहां बर्फ नहीं गिरी है।

शिमला में यह लगातार चौथा वर्ष है जब दिसंबर में बर्फबारी नहीं हुई। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी नए साल की बर्फबारी को लेकर आशान्वित हैं। शनिवार को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में औसतन 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 2.1, धर्मशाला में 7.4, मंडी में 4.1, सोलन में 1.4, पालमपुर में 3.0 और बिलासपुर में 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.2 और ताबो में माइनस 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कल्पा में 0.6 और रिकांगपिओ में 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। ऊना और हमीरपुर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 2.8 और 3.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। बर्फबारी की संभावना को देखते हुए नए साल पर शिमला, मनाली और कुफरी में बड़ी संख्या में पर्यटक रुख कर रहे हैं।