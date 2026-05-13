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Himachal Pradesh weather : लगातार 4 दिन आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, कब से बढ़ेगी तपिश

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम का रंग बदलता रहेगा। मौसम विभाग ने 16 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब भी ठंड का असर बना हुआ है। केलांग में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Himachal Pradesh weather : लगातार 4 दिन आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, कब से बढ़ेगी तपिश

हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम का रंग बदलता रहेगा। मौसम विभाग ने 16 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 13, 15 और 16 मई को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 14 मई को भी कुछ स्थानों पर गर्जन और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। हालांकि 18 और 19 मई से मौसम के साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। इससे राज्य में गर्मी का असर बढ़ना शुरू हो जाएगा।

न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे

बुधवार सुबह शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही। राजधानी शिमला में मौसम साफ रहने से लोगों को सुहावना मौसम देखने को मिला, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जैसे निचले और मैदानी इलाकों में हल्की उमस महसूस की गई। दूसरी ओर जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब भी ठंड का असर बना हुआ है। लाहौल-स्पीति के केलांग में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है।

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कहां कितना तापमान

प्रदेश के अलग-अलग शहरों के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो शिमला में 15.6 डिग्री, सुंदरनगर 16.9, भुंतर 12.3, कल्पा 6.4, धर्मशाला 13.8, ऊना 20.2, नाहन 17.7, पालमपुर 17.5, सोलन 15.2, मनाली 9.8, कांगड़ा 19.6, मंडी 17.3, बिलासपुर 21 डिग्री, चंबा 15.2, जुब्बड़हट्टी 18.2, कुफरी 10.6, कुकुमसेरी 5.7, सेओबाग 9 डिग्री, बरठीं 18.4, पांवटा साहिब 23, सराहन 12, देहरा गोपीपुर 20 और ताबो में 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

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कुछ इलाकों में हल्की बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 12.6 मिलीमीटर वर्षा कुकुमसेरी में हुई। इसके अलावा सेओबाग में 4.8 मिमी, रेणुका-ददाहू में 3.6 मिमी, गोंदला में 3.4 मिमी, सलोनी में 3.2 मिमी, धौलाकुआं में 1.5 मिमी, जोगिंदरनगर, संगड़ाह और चंबा में 1-1 मिमी, जबकि कल्पा में 0.2 और कोटखाई में 0.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि कांगड़ा और भुंतर में बिजली चमकने की घटनाएं भी हुईं, हालांकि कहीं से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

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18 मई से मौसम खुलने की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बना हुआ है और 15 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसी के चलते 16 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना बनी हुई है, जबकि 18 मई से मौसम खुलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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