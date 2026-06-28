हिमाचल में कब पहुंचेगा मानसून, 2 से 4 जुलाई तक होगी भारी बारिश; IMD का येलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी 2 से 3 दिनों में मानसून हिमाचल प्रदेश में पहुंच सकता है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी होगी।
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक का इंतजार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज, मोतिहारी और 28.3 डिग्री उत्तर अक्षांश तक पहुंच चुकी है। विभाग का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड में मानसून पहुंचते ही हिमाचल प्रदेश में भी इसके प्रवेश की परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। इस बार मानसून की चाल अपेक्षाकृत सुस्त रही है। सामान्य तौर पर हिमाचल में मानसून 25 जून के आसपास दस्तक देता है, जबकि पिछले वर्ष यह 20 जून को ही राज्य में पहुंच गया था। इस बार जून के अंतिम सप्ताह तक भी प्रदेश को मानसून का इंतजार करना पड़ रहा है।
बारिश चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। 28, 29 और 30 जून के अलावा 1 जुलाई को प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की संभावना है। 2 जुलाई से मौसम और अधिक सक्रिय होने का अनुमान है। विभाग ने 2, 3 और 4 जुलाई के लिए प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखनी चाहिए।
कहां कितनी हुई बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 17.1 मिलीमीटर बारिश धर्मशाला में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सिरमौर जिले के जट्टन बैराज में 5.4 मिलीमीटर, पालमपुर में 5.2 मिलीमीटर और चंबा जिले के जोत में 4.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रविवार सुबह भी प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदला-बदला रहा। कुछ स्थानों पर बादल छाए हैं, जबकि कई क्षेत्रों में धूप खिली है। शिमला, कांगड़ा और मुरारी देवी क्षेत्र में बीती एआत5 गरज-चमक की गतिविधियां भी दर्ज की गईं। कोटखाई में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं।
कहां कितना तापमान
मानसून की प्रतीक्षा के बीच प्रदेश में गर्मी और उमस का असर भी बढ़ रहा है। बीते कल शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार सुबह दर्ज न्यूनतम तापमानों में पांवटा साहिब 29.0 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। इसके बाद देहरा गोपीपुर 26.0, नेरी 25.4, कांगड़ा और बिलासपुर 24.0-24.0, ऊना और मंडी 23.5-23.5, हमीरपुर 23.3, बरठीं 23.2, नाहन 23.1, सुंदरनगर 22.5, जुब्बड़हट्टी 21.2, भुंतर 21.4, पालमपुर 21.0, चंबा 20.6, सेओबाग 20.4, धर्मशाला और सोलन 19.8-19.8, सराहन 19.7, रिकांगपिओ 18.4, मशोबरा 18.3, शिमला 18.2, मनाली 17.5, कुफरी 15.7, कल्पा 15.0, नारकंडा 13.5, केलांग 11.3, भरमौर 10.0 और कुकुमसेरी 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।