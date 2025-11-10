Hindustan Hindi News
हिमाचल में बढ़ी ठिठुरन; लाहौल-स्पीति में माइनस में पारा, आगे कैसा रहेगा मौसम?

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। लाहौल-स्पीति के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। लगातार गिरते तापमान की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में जलस्त्रोत जमने शुरू हो गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Mon, 10 Nov 2025 02:52 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने नवंबर के शुरुआती दिनों में ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का असर तेज हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। जिले के ताबो में न्यूनतम तापमान -5.3 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में -3 डिग्री और केलंग में -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार गिरते तापमान से इन ऊंचाई वाले इलाकों में जलस्त्रोत जमना शुरू हो गए हैं।

पर्वतीय पर्यटन स्थल मनाली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री और शिमला में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिलचस्प यह कि इस बार निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। हमीरपुर शिमला से भी ठंडा हो गया है। बीती रात हमीरपुर का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो शिमला से कम है। मौसम विभाग के अनुसार हमीरपुर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री नीचे चला गया है, जिससे यहां ठिठुरन का स्तर बढ़ गया है।

प्रदेश के अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल्पा में 0.4 डिग्री, रिकांगपिओ में 3.8 डिग्री, सियोबाग में 4.6 डिग्री, भुंतर में 5 डिग्री, नारकंडा में 5.1 डिग्री, सोलन में 5.8 डिग्री, भरमौर में 6.2 डिग्री, कुफ़री में 6.9 डिग्री, पालमपुर में 7 डिग्री, कांगड़ा में 7.6 डिग्री, सुंदरनगर में 7.7 डिग्री, बरठीं में 8.9 डिग्री और सराहन व देहरा गोपीपुर में 9-9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया है। हालांकि दिन के समय खिली धूप से लोगों को कुछ राहत मिल रही है और दोपहर में मौसम सुहावना बना हुआ है। सोमवार को भी राज्य के अधिकांश इलाकों में धूप खिलने से ठंड का असर दिन में कुछ कम महसूस हुआ।

सुबह के समय कुछ स्थानों पर कोहरे का भी असर देखा गया। सुंदरनगर और बिलासपुर में घना कोहरा छाने से दृश्यता घटकर 250 मीटर तक रह गई। इससे वाहन चालकों को सुबह के समय आवागमन में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग ने आगामी 16 नवम्बर तक बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई है। इस अवधि में पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने से रातें और ठंडी होंगी। आने वाले दिनों में सुबह और देर रात के समय ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है, जबकि दिन में धूप खिलने से मौसम फिलहाल सुहावना बना रहेगा।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

