हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश, लेकिन अभी नहीं पहुंचा मानसून, IMD ने बताया कब होगी एंट्री
हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घण्टों में झमाझम बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अभी तक प्रदेश में दस्तक नहीं दी है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है
Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घण्टों में झमाझम बारिश हुई और कई क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। हालांकि दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अभी तक प्रदेश में दस्तक नहीं दी है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है, मगर इस वर्ष इसकी रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि केरल में प्रवेश के बाद से ही मानसून सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ पाया। इसका असर उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर भी दिखाई दे रहा है। अब संभावना जताई जा रही है कि मानसून 30 जून या जुलाई के आरम्भ में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। पिछले वर्ष मानसून ने 20 जून को ही प्रदेश में दस्तक देकर सामान्य समय से पांच दिन पहले आगमन दर्ज कराया था।
शिमला में सुबह से छाए हैं बादल
प्रदेश में गुरुवार को भी मौसम खराब बना हुआ है। राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में जो बारिश हो रही है, वह पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से हो रही है। विभाग ने बताया है कि मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज, मोतिहारी और नेपाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुकी है। अगले कुछ दिनों में इसके और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।
कहां हुई कितनी बारिश
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 48.2 मिलीमीटर वर्षा कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरियां में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा घमरूर में 39.4 मिलीमीटर, मलराओं में 33 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 30.2 मिलीमीटर और बिलासपुर सदर में 25.2 मिलीमीटर बारिश हुई। शिमला में 10.1 मिलीमीटर, सोलन में 12.5 मिलीमीटर, धर्मशाला में 4.3 मिलीमीटर, पालमपुर में 2.8 मिलीमीटर तथा मंडी में 1.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के साथ कई स्थानों पर गर्जन और चमक की घटनाएं भी सामने आईं। शिमला, सुंदरनगर, मुरारी देवी और कांगड़ा में बिजली चमकने की गतिविधियां दर्ज की गईं, जबकि सुंदरनगर में ओलावृष्टि भी हुई। तेज हवाओं का असर भी देखने को मिला। ताबो में 57 किलोमीटर प्रति घंटा, सुंदरनगर में 46 किलोमीटर प्रति घंटा, बिलासपुर में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और नेरी में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 से 29 जून तक प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। हालांकि किसी बड़े मौसम अलर्ट की चेतावनी जारी नहीं की गई है। 30 जून और 1 जुलाई को तेज़ बारिश होने के आसार हैं। इसी अवधि के दौरान मानसून हिमाचल की सीमाओं तक पहुंच सकता है और प्रदेश में व्यापक वर्षा का दौर शुरू हो सकता है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।