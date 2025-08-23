हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, कई जिलों में होगी भारी बारिश; येलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन तक कई शहरों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई हैं, इनमें नेशनल हाईवे भी शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन तक कई शहरों में भारी बारिश होगी। मौसम भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई हैं, इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि भारी बारिश का दौर अभी कुछ दिनों तक और जारी रहेगा। इस दौरान आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि नेशनल हाईवे 305 बंद कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश की 339 सड़कें भी बंद हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बारिश का सबसे ज्यादा असर कुल्लू और मंडी जिले में देखने को मिला है। कुल्लू में 106 सड़कें, जबकि मंडी जिले में 162 सड़कें बंद हो गई हैं।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम से ही हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि नादौन में अब तक 58.6 मिमी बारिश हुई है। इसके साथ ही जोगिंदर नगर में 45 मिमी और जट्टन बैराज में थोड़ी कम बारिश हुई है। यहां कुल 32 मिमी बारिश हुई है। घाघस में 26 मिमी और भटियात में 22.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। नेरी में भी 20.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है।