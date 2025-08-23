Himachal pradesh weather heavy rain alert in many districts हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, कई जिलों में होगी भारी बारिश; येलो अलर्ट जारी, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल प्रदेश न्यूज़

हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, कई जिलों में होगी भारी बारिश; येलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन तक कई शहरों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई हैं, इनमें नेशनल हाईवे भी शामिल हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 02:31 PM
हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन तक कई शहरों में भारी बारिश होगी। मौसम भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई हैं, इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि भारी बारिश का दौर अभी कुछ दिनों तक और जारी रहेगा। इस दौरान आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि नेशनल हाईवे 305 बंद कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश की 339 सड़कें भी बंद हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बारिश का सबसे ज्यादा असर कुल्लू और मंडी जिले में देखने को मिला है। कुल्लू में 106 सड़कें, जबकि मंडी जिले में 162 सड़कें बंद हो गई हैं।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम से ही हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि नादौन में अब तक 58.6 मिमी बारिश हुई है। इसके साथ ही जोगिंदर नगर में 45 मिमी और जट्टन बैराज में थोड़ी कम बारिश हुई है। यहां कुल 32 मिमी बारिश हुई है। घाघस में 26 मिमी और भटियात में 22.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। नेरी में भी 20.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश में भार बारिश से आई आपदाओं के कारण अब तक कुल 151 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान जान के साथ ही माल का नुकसान भी हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 2,326 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान कुल 172 बिजली आपूर्ति करने वाले ट्रांसफॉर्मर और 133 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। इस मॉनसून में अब तक राज्य में 75 बाढ़ और 39 बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके साथ ही अब तक 74 बड़े भूस्खलन भी दर्ज किए गए हैं।

