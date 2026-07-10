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हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर! 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; कई सड़कें बंद

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के बीच बीती रात से कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और अन्य जिलों में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं।

हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर! 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; कई सड़कें बंद

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के बीच बीती रात से कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और अन्य जिलों में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कई सड़कें बंद हो गई हैं, बिजली और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी-नालों के पास नहीं जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिलों में आज शुक्रवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है।

इन दो जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने भी लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया है।

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सिरमौर में 50 से ज्यादा सड़कें बंद

सिरमौर जिले में पिछले करीब 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। जिला प्रशासन के अनुसार चार दर्जन से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो चुकी हैं। कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई है और लोगों को दैनिक कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वर्षा के कारण गिरि नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गिरि जटोंन बांध से पानी छोड़ा गया है और बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। इसके बाद मैदानी क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और पूरी सावधानी बरतने को कहा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका भी जताई है।

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मंडी का मौसम

मंडी जिले में भी लगातार बारिश का असर देखा जा रहा है। मंडी-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनोगी बाजार से पहले पहाड़ी से बड़ी चट्टान और मलबा गिरने के कारण बड़ी गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। फिलहाल पुलिस की निगरानी में केवल छोटी गाड़ियों को सावधानी के साथ निकाला जा रहा है। सराज विधानसभा क्षेत्र के कुकुलाह खंड में जलस्तर बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरे जरूरी कामों के लिए आने-जाने में दिक्कत हो रही है। लोगों ने सड़क संपर्क बहाल होने तक रोपवे से आवाजाही की अनुमति देने और किराए में राहत देने की मांग की है।

शिमला के मौसम का हाल

राजधानी शिमला में भी लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। विकासनगर क्षेत्र में एक भवन के सामने की दीवार गिर गई, जिससे सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा नहीं करने और सफर पर निकलने से पहले मार्ग की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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